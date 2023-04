¿Le ha tocado uno así? Joven reveló en TikTok la historia del novio más 'tacaño del mundo'

TikTok es una de las apps en las que las personas cada vez pasan más tiempo. De hecho, los famosos 'story times' de esta red social son uno de los contenidos que más consumen sus usuarios.



Por lo cual, en las últimas horas se ha viralizado la historia de, según la persona que la narra, el 'hombre más tacaño del mundo'. Un video en el que una joven de Medellín cuenta que una de sus amigas salió con un hombre que le cobraba por los gastos que tenían cada vez que salían juntos.



En el video compartido por la usuaria @cestepha17, la joven relata que el hombre con el que salía su amiga no solo le cobraba por las salidas, comidas o viajes que tenían juntos, sino que tenía un documento de excel en el que anotaba todas las "deudas" que la mujer tenía con él.



Lea además: Hijos de Shakira y Piqué recibirán educación de calidad en prestigioso colegio de Miami



En el 'story time', que cuenta con más de 140 mil reproducciones y más de 11 mil 'likes', la joven dejó claro que no había lío en que la mujer pague una cita, pero lo que le pareció curioso fue el hecho de que el protagonista de la historia le cobraba a su amiga las salidas como si fueran un préstamo de dinero.



Incluso, la joven contó que como este hombre "ganaba cuatro veces más que ella (la amiga) y le gustaban las saliditas y citas a ese nivel", llegó un punto en que a su amiga no le alcanzaba para cubrir esos gastos.



"Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tu me vas pagando", relató la joven en TikTok.



Pero la historia del 'hombre más tacaño del mundo' no quedó ahí, sino que la joven realizó un segundo video en el que explicó cómo era que el protagonista realizaba los cobros a su amiga.



Según contó, cada que tenían una salida juntos el hombre le enviaba un documento de excel detallando cada uno de los gastos que habían tenido en las salidas juntos, así como la deuda total que la joven tenía con él.



Lea también: Netflix le entregó su corazón a Cali, Pereira y Villa de Leyva, en campaña por regreso de serie



"Le mandaba un correo con el excel para ir al día con las cuentas. Con un te amo para cobrarle la deuda, pero con formalidades también: 'cualquier inquietud con gusto la atenderé'. Pero el nombre y el apellido no lo voy a dar, la idea solo es divertirnos con la anécdota", concluyó la joven.



En los videos del 'tacaño del Excel', como lo llama la joven, no pasaron por desapercibidos los comentarios de los usuarios de la red social, algunos de ellos burlándose de la situación.



"Creo que hasta tenían contrato por prestación de servicios"; "que me ayude a organizar mis finanzas personales"; "que el universo me libre de un empresario así"; "esta historia está para canción de Karol G", fueron algunos de los comentarios a los videos.