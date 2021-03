Laura Acuña sale de RCN, ¿por qué deja el canal donde fue presentadora por 15 años?

Erika Mantilla

Laura Acuña sorprendió a sus seguidores este lunes anunciando que saldrá del Canal RCN, luego de 15 años de trabajar como presentadora y convertirse en una de las más queridas de la televisión colombiana.



En redes sociales compartió un comunicado en el que da a conocer su determinación y aunque no dio muchos detalles de cuáles son los motivos, afirma que se trata de "nuevos proyectos".



"Después de 15 años de trabajar en el Canal RCN, dejo la que he considerado mi casa para emprender nuevos proyectos. Me voy llena de gratitud con todas y cada una de las personas que trabajaron a mi lado durante este tiempo, y que me llenaron de cariño y enseñanzas", dice el mensaje.

Su carrera en la televisión, además de convertirla en uno de los rostros más familiares del país, también le ha servido para desempeñarse como periodista de Noticias RCN donde presenta la sección 'El semáforo', en la que trata temas polémicos o de tendencia nacional.



Y agradeció a los televidentes "por su amor y por su paciencia, siempre intenté darles lo mejor de mí como una muestra de respeto por ustedes".



Acuña no detalló hasta cuándo hará parte del equipo del canal ni aclara si los proyectos en los que ahora la verán sus fanáticos son de índole personal o con otras compañías.