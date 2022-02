Las razones de Miguel Varoni para buscar un "cambio extremo" y 'parecerse' a Maluma

El actor, productor y director colombo-argentino Miguel Varoni ha causado revuelo mediático debido a su transformación física, a sus 57 años, después de la intervención del cirujano Alan González, quien le operó el rostro y el abdomen, para contrarrestar los efectos que dejó el Covid-19 en su físico.



El intérprete de El Escamoso, novela que le dio fama mundial al hoy directivo de Telemundo, se hizo algunos “ajustes” para mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, pecho y abdomen, e incluso bromeó con su médico en un video, al pedirle que lo dejará igual que el cantante paisa Maluma.



En las redes sociales donde hace unos meses criticaban a Varoni por su aspecto demacrado, ha recibido tanto halagos como críticas por su nuevo cambio físico. Él ha dicho al respecto: “Yo leo los comentarios de la gente que me dice ‘por qué no se acepta’, ‘imbécil’, yo los entiendo, pero soy feliz, es un tema muy jodido, muy difícil. Uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno debe tomar la decisión de qué quiere hacer, cómo quiere verse y si uno tiene los medios, hacerlo”.

“Doc, mi Alan, mi mago, mi brother, te habla Miguelito Varoni. Mañana arranca esta aventura de transformación. ¡Ay, papá, de transformación! ¡Ay, papá, lo que se viene”.

Miguel Varoni, en un video de Instagram (@soyvaroni), al cirujano estético Alan González.

Para su cirujano, “siempre que se habla de cirugía plástica, se habla de vanidad, pero no es así. De lo que se trata es que las personas sean más felices, a partir del encuentro de ellos mismos con ese sueño y ese deseo ante lo que ven en el espejo”. González explica que al sufrir el actor una fuerte pérdida de peso, por culpa del coronavirus, “su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara, no solo son los huesos y el músculo, también es la grasa que está debajo de la piel y al disminuir su volumen, empieza a ponerse también muy flácida”.



“Con todo lo que ha sucedido esta semana con mi querido Varoni, reafirmó que la edad es solo un recuento del pasar del tiempo, pero lo que en realidad importa es cómo te sientas, piensas y proyectas... No sé en qué momento se desdibujó este refrán, envejecer con dignidad no es descuidar nuestro cuerpo que es nuestro templo, es aceptar que los años pasan pero que siempre debemos amarnos y cultivarnos no solo internamente, también externamente como muestra de gratitud a ese rostro y cuerpo que vemos todos los días frente al espejo”, dice González, quien ha dedicado 21 años de sus 51 de vida a la cirugía estética.



Meses atrás, la actriz Catherine Siachoque le salió al paso a los comentarios que le hicieron a su esposo: “Todo el mundo está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano. En ese caso yo sería un hueso y lo que estoy es envidiosa de ver a Miguel tan delgado”. También contó que el Covid-19 incidió en el aspecto físico de su pareja: “Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco”.

Habla el cirujano



“Le hice a Miguel Varoni unos ajustes en el rostro para recuperar su aspecto juvenil, y que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello (que se le notaba bastante deteriorado). A partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”, reveló el cirujano Alan González sobre los procedimientos que le practicó a Varoni. Reconoció que al actor se le aceleró el envejecimiento “por cuenta de una importante pérdida de peso” que presentó en meses recientes, la cual le causó flacidez -también- en zona abdominal.

Reacciones



Entre los famosos que se tomaron el tiempo para felicitar a Varoni se encuentra el cantante colombiano Maluma, quien a través de sus redes sociales escribió “Vas a quedar hermoso bebé”.



Otros como el reconocido actor Rodrigo Candamil también comentaron su video: “Eres un duro y te felicito por enfrentar esto así”.



Mariana Alejandra Seoane, Carolina Sabino, Karla Gómez, Sebastián Ortega, Luly Bossa, Carolina Gaitán, Marilyn Patiño y Natalia Ramírez, entre otros, también dejaron su post en apoyo.



Y uno de sus seguidores escribió: “Para mí, lo que realmente importa es que te veas como te sientes, y que seas feliz. Si eso requiere transformación física entonces bienvenido sea, eras 10 antes de y sigues siendo 10 después de, solo que rejuvenecido, pero la misma esencia y el

mismo tú”.