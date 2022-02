Yhonier Leal pagaría 27 años y 6 meses de prisión tras firmar acuerdo con la Fiscalía

Yhonier Leal pagará 27 años y 6 meses de prisión por el doble homicidio de su hermano el Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, esto luego de haber firmado el preacuerdo con la Fiscalía este viernes.



Yhonier, quien aceptó su responsabilidad en el crimen de su mamá y su hermano, también tendrá que cancelar una millonaria multa. El hombre fue imputado con los delitos de homicidio, en concurso homogéneo y sucesivo, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



"En tal sentido, el confeso homicida podría pagar una pena de 27,6 años de prisión, y una multa de 200 salarios mínimos legales

mensuales vigentes, previa verificación y aprobación por parte de un juez de conocimiento", señaló la Fiscalía a través de un comunicado.



De acuerdo con lo informado por el ente acusador, el paso a seguir será la audiencia en la que un juez de conocimiento definirá si acepta o no esta negociación.



Además con relación al porqué no se le imputaron otros delitos, como el de tortura que fue solicitado en reiteradas ocasiones por la familia de las víctimas, la Fiscalía aclaró que en el momento de la formulación de cargos no "había material probatorio suficiente para hacerlo".



"Por otra parte, de acuerdo con un análisis del caso y el estudio de la evidencia recaudada en el marco del proceso, se señala que la Fiscalía no tenía, al momento de la formulación de cargos, elementos materiales probatorios para imputar el delito de tortura, dado que está demostrado que Yhonier Leal actuó con sevicia para acabar con la vida sus familiares", indicó la Fiscalía.