Las dos películas con sello colombiano que debutarán este año en el Tribeca Film Festival

Del 8 al 19 de junio se realiza, en Nueva York, el Tribeca Film Festival, evento anual que se estableció posteriormente a los atentados del 9/11 y que reúne lo mejor del cine mundial junto a reconocidos personajes de la industria cinematográfica internacional.



Dos películas colombianas harán parte de esta edición. En la sección Viewpoints, que presenta films con visiones originales y audaces con puntos de vista innovadores, participará ‘Petit Mal’ de Ruth Caudeli.



Dicha producción es definida por la revista Variety como “una crónica colaborativa de la vida queer de la directora Ruth Caudeli, donde tres mujeres carismáticas que viven en una íntima y apasionada relación de pareja, deben aprender a navegar por el cambio de su dinámica cuando una de las amantes es llamada para un proyecto a largo plazo”.



Dicha historia parte de la premisa “¿Has conocido alguna vez a un trío? Te abrimos las puertas de nuestra casa para mostrarte cómo es nuestra vida, cómo vivimos, como pareja de mujeres, la ausencia de una de nosotras”.



Esta ficción real muestra a los espectadores cómo lidiamos con la soledad, los celos y cómo tenemos que adaptarnos cuando tres se convierten en dos. Es una producción de Ovella Blava Films, protagonizada por Silvia Varón, Ana María Otálora y Ruth Caudeli.

De Niro, Al Pacino y Michael Mann, se reunirán en proyección de ‘Heat’. Pacino presentará versión remasterizada de El Padrino en aniversario 50 del film.

La segunda película colombiana participante este año en Tribeca, es el cortometraje ‘Baby’ de Cristina Sánchez Salamanca, que hará parte de los estrenos en línea del festival.



‘Baby’ cuenta que en el cumpleaños de su hermanastra, Nina debe enfrentarse a sus inseguridades y a la deteriorada relación con su padre.

Escrito por la misma directora, el cortometraje fue producido por Duvan Duque y Natalia Barriga, y es protagonizado por Maria José Quintero Ruiz, Rashed Estefenn, y Juliana Bustillo.



Con una lista de 12 días de estrenos brillantes y experiencias inmersivas, el Festival de Cine del Tribeca regresa con una combinación de eventos presenciales y virtuales para todos.



Comienza con el debut de ‘Halftime’, documental que llega a Netflix el 14 de junio y que da un vistazo, tras bambalinas, a la superestrella Jennifer López. Cierra el festival. ‘Bocazas’, película estadounidense que inspecciona la obra pública del reverendo Al Sharpton.



Con el estreno de más de 100 películas para el público de Nueva York en toda la ciudad, así como la plataforma virtual del evento, Tribeca continúa con su legado de campeón del cine.

Festival interactivo

Los asistentes al Festival encontrarán reuniones exclusivas, charlas, avances anticipados de los próximos programas de televisión y experiencias inmersivas.



TRIBECA AT HOME, el brazo virtual del evento, ofrece una experiencia desde la comodidad de su hogar, y se realizará del 9 al 26 de junio. Las ofertas virtuales incluyen cortometrajes, así como películas narrativas y documentales que se muestran exclusivamente para el público estadounidense.



Estarán presentes Taylor Swift y Robert de Niro. La cantautora ganadora del Grammy proyectará ‘All Too Well: The Short Film’ y presentará una conversación, tras hablar de su labor de cineasta.