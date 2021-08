La vida de Gabriel Ochoa Uribe en Telepacífico este domingo

Luego de 18 meses de rodaje y producción en medio de la pandemia del coronavirus en las ciudades de Buenos Aires, Montevideo y Cali, el documental ‘Ochoa’ llega a la pantalla este domingo 8 de agosto, justamente cuando se cumple un año de la muerte del médico y entrenador del fútbol colombiano.



Telepacífico emitirá este domingo a las 9:00 p.m. la producción, dirigida por el connotado realizador caleño de cine y televisión Carlos Moreno, quien puso en escena la idea de los periodistas e investigadores Jorge Enrique Rojas, Hugo Mario Cárdenas y César Polanía, que en octubre del 2019 publicaron el libro ‘Gabriel Ochoa Uribe’, como un homenaje al técnico colombiano más grande de todos los tiempos.



“El documental ‘Ochoa’ evoca el paso de Gabriel por el América en el trágico y glorioso cierre de su camino futbolístico”, expresa Moreno, quien también dirigió ‘Palomo’, la obra sobre la vida de Alveiro Usuriaga en Argentina, en la que estuvo el mismo equipo investigador integrado por Rojas, Cárdenas y Polanía.



El jueves pasado Telepacífico realizó la premier del documental, en Izi Movie, en el Centro Comercial Aquarela, con la presencia del técnico del América, el profesor Juan Carlos Osorio; el presidente escarlata, Mauricio Romero, y el gerente deportivo William Zapata.

Gareca, Falcioni, Willington, Pacho Maturana, Diego Aguirre, ‘Checho’ Batista, Roque Alfaro, Marino Millán, Óscar Rentería... algunos de los testimonios que aparecen en la obra.

Antes de la transmisión del documental, hubo una tertulia con Osorio, quien resaltó el profesionalismo, la disciplina y la sed de triunfo como el principal legado que dejó el médico Ochoa.



Los exjugadores del América y hoy dirigentes, Romero y Zapata, por su parte, subrayaron la calidad del documental, enfatizando que le recuerdan a toda la afición la grandeza de Ochoa tanto en el triunfo como en la derrota.



“Las vicisitudes de la pandemia y sus derivados, la distancia, la virtualidad y el descontrol, me resultaron inmanejables y me tentaron a tirar la toalla. Pero debo reconocer que el temple de Telepacífico y un productor como Andrés Loayza fueron ejemplares y me sacaron de un cómodo lamento”, dijo Moreno.



“El documental ‘Ochoa’ se debe especialmente a ellos y un realizador como Iñaki Echavarría, que hicieron posible contar esta historia. Este es el mejor ejemplo que he vivido de un trabajo en equipo. Gracias a todos”, concluyó el director.



Juan Carlos Osorio, técnico del América; César Polanía, investigador del documental, y Carlos Moreno, director, en la tertulia de la premier. Raúl Palacios / El País

Ochoa bajo la mirada de Osorio, DT del América



El documental es una obra muy bien realizada. Destaca las principales virtudes del médico Gabriel Ochoa Uribe, su profesionalismo, su disciplina y forma tan clara de ver el fútbol.



El médico valoraba la parte atlética del futbolista como lo hace la Francia de hoy en día, como debemos hacerlo, combinando en un jugador un buen atleta y un buen futbolista.



El documental ‘Ochoa’ debemos verlo todas personas del fútbol del país porque nos deja muchas conclusiones de cómo desde mucho antes un hombre podía ver el fútbol a futuro. Gabriel Ochoa Uribe era indiscutiblemente un hombre muy adelantado en la preparación y la forma de competir.



Desgraciadamente a Ochoa lo acompañó el triunfo en Colombia con Millonarios, Santa Fe y América, pero no en una Copa Libertadores que debió ganar. Es lo mismo que les ha pasado a otros hombres grandes del fútbol, como Marcelo Bielsa, que dejan un legado en todas partes.



Gabriel Ochoa es inspiración para todos nosotros, para tratar de emularlo, de aprender de él y ponerlo en práctica.



El médico no tiene comparación en el fútbol colombiano y lo que hizo, los títulos que consiguió, son prácticamente inalcanzables. Era un hombre obsesivo con el fútbol, como lo somos muchos otros, y eso termina costándonos otras cosas, la familia, la principal de ellas, si no lo sabemos cuidar.



Fue el médico Gabriel Ochoa Uribe quien marcó el camino y lo que debemos hacer las generaciones siguientes es aprender y tratar de hacer las cosas con el mismo rigor y la misma disciplina.