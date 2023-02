El ganador del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa se pronunció por su separación con la socialité Isabel Presley, aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas de la razón por la cual terminaron su relación a finales del 2022, el autor de La Fiesta del Chivo, ha descartado ante la prensa que la ruptura se diese por un tercero, además aseguró que, “estaba muy enamorado de Isabel, pero, digamos, no era mi mundo”, lo que dio a entender que a pesar de un inmenso amor la pareja tenía marcadas diferencias.



Además, en una entrevista con El Mundo aseguró que no escribirá una novela sobre su historia de amor con la madre de los reconocidos cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr. “La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso… Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, aclaró.



Lea también: LAS REVELACIONES DE PAMELA ANDERSON EN SU LIBRO Y DOCUMENTAL DE NETFLIX

Mario Vargas y Patricia Llosa estuvieron casados por cincuenta años y tienen 3 hijos en común. AFP

En las últimas horas, se ha visto al autor peruano compartiendo con su ex pareja Patricia Llosa junto a sus hijos en un restaurante de Madrid.



Este encuentro ha dado mucho de qué hablar, desatando la versión de una posible reconciliación del exmatrimonio. Una idea que va tomando más fuerza después de que a principios de este año se revelara una supuesta carta enviada por Patricia Llosa a Isabel Presley hace 8 años, cuando la Reina de Corazones y el autor de La Ciudad y los Perros apenas iniciaban su relación.



En entrevistas anteriores, Vargas Llosa negó la existencia de estas cartas. Sin embargo, hace dos días, la periodista Pilar Vidal, publicó la exclusiva de las cartas en el diario ABC, al parecer la carta fue filtrada al medio por la misma Isabel. En el escrito se muestra como Patricia afirma que “Mario ha montado historias como la tuya 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio”, además aparentemente le aconseja que evite hacer pública su relación, pues, “aunque parezca que su matrimonio está roto, él tiene como costumbre desaparecer con mujeres”. Ante la polémica, el escritor no ha declarado y ha evitado los encuentros con periodistas y Paparazzis.