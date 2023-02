¡La reina vuelve a casa! Paulina Vega anunció que participará en el Carnaval de Barranquilla

La exreina universal de belleza, Paulina Vega, vuelve a su ciudad natal luego de ocho años sin participar en el tradicional evento Carnaval de Barranquilla.



De hecho, en el desarrollo de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla, este año se le dará nuevamente la bienvenida a la Miss Universo 2015, Paulina Vega Dieppa. Así lo confirmó ella a través de sus redes sociales, donde saludó a sus seguidores y habló de su participación en el evento.



“Hola a todos, soy Paulina y me emociona mucho contarles que este año por fin, por fin, por fin, los voy a acompañar en el Carnaval de Barranquilla, porque quien lo vive es quien lo goza. Yo estoy lista para gozarlo, qué felicidad me da volver a mi ciudad favorita. Estamos listos para bailar y, además de eso, les tengo una gran entrega que les contaré muy pronto de qué se trata. Les mando besos y abrazos y nos vemos muy pronto”, dijo Vega.



La exreina regresará y esta vez no sólo deslumbrará con su belleza, además será la encargada de entregar un importante mensaje de Responsabilidad social junto a Inter Rapidísimo, enfocada en el uso responsable de plástico en pro del cuidado del medio ambiente en beneficio del país.



La participación de Paulina Vega estará enmarcada en búsqueda de la sostenibilidad del medio ambiente, en especial, el cuidado del mundo marino. En la carroza, la reina vestirá un traje elaborado en material reciclado y hecho por diseñadores colombianos que le apuestan a la moda sostenible.