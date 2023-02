¡Rebeldes con causa! El furor que ha causado el regreso de RBD a los escenarios en Colombia

"Tú dices R, yo digo BD, RBD, RBD”, corearán a los cuatro vientos los fanáticos de una de las bandas juveniles que marcó a toda una generación, en su regreso a Colombia.



Y es que sus seguidores respondieron tan bien a la primera preventa del concierto de Rebelde, que tras agotar la boletería para ver a la recordada agrupación mexicana, sus organizadores anunciaron una segunda fecha en el país dentro del Soy Rebelde World Tour.



Las presentaciones de RBD tendrán lugar el próximo 3 y 4 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde miles de fanáticos podrán acompañar, una última vez, a sus ídolos de infancia.



Es tanta la emoción que han demostrado tener los corazones rebeldes de todo el país, que muchos de ellos están dispuestos a pagar los altos costos de boletería, además de transporte y hospedaje, para encontrarse de nuevo en el escenario con Anahí, Dulce María, Maite Perroni,

Christopher Uckerman y Christian Chávez, protagonistas de la exitosa producción y vocalistas de la banda.



“Hay una gran nostalgia por lo que representó Rebelde en su momento. La novela marcó a toda una generación y hoy sentimos una gran emoción al ver que regresan de nuevo. Muchos no pudimos ir a sus primeros conciertos pues no teníamos el poder adquisitivo en ese momento, y ahora que lo tenemos es cumplirle a nuestro yo adolescente ese sueño de infancia”, dijo David Alejandro Barrientos, uno de los fans de la agrupación.



Lea aquí: ¿Inalcanzables? la odisea que ha sido comprar boletas para el concierto de RBD en Colombia



Como él, muchos han tenido que sufrir la espera, para poder hacerse a un lugar en el estadio, pues el sistema de boletaje de la primera fecha se cayó luego de que las entradas salieran a la venta y se agotaran en cuestión de horas, superando incluso a estrellas internacionales como Bad Bunny o Coldplay.



“Amé Rebelde desde su primera temporada. Tuve sus cds, posters en mi cuarto, la revista de calcomanías y usé la estrellita en la frente de Mía Colluchi. Apenas tenía 10 años cuando hicieron su gira mundial y pasaron por Colombia, tenía todas las ganas de ir, pero no el dinero. Verlos fue uno de mis sueños frustrados, hasta la reciente noticia. Casi exploto de emoción cuando anunciaron su nueva gira y la posibilidad de que vinieran. Ahora que tengo los recursos para ir no es una opción no estar en ese concierto, aún cuando estén agotadas las boletas. La felicidad de su regreso y la certeza de que iré no me la quita nadie”, contó Diana Carolina Moreno, declarada eterna fan de la banda.



Pero el fenómeno RBD no sorprende a quienes consideran este tema nostálgico un común denominador entre generaciones. Y es que no solo lo ha hecho Rebelde, pues el regreso de bandas como Blink-182 y Paramore, también ha evocado la nostalgia en los millennials.



“A lo largo de la historia se han presentado grupos sociales que evocan una especie de héroe en las pantallas o en el mundo de la sonoridad, con el cual los jóvenes de una generación, en este caso los de los 90, se identifican. Algo similar pasó con Elvis Presley o con Valentino en los años 20, entre otros. Es tan solo una oportunidad para volver al mundo encantado de la juventud, del temprano frenesí y de la romantización de amor”, explica Hansel Mera, sociólogo de la Universidad del Valle, y experto en procesos culturales y musicales del siglo XX.



Pero como dicen los corazones rebeldes del mundo, nostalgia es cantar: “Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí”. Un himno que cala en el corazón de los más rebeldes.



Rebeldes con causa

Colombia fue el primer país que el grupo visitó fuera de México en el año 2005 con su Tour Generación. En ese momento, los fanáticos inundaron las calles y llenaron estadios en Medellín, Cali y Bogotá, con una audiencia estimada de más de 100.000 personas.



Su éxito inició tras el lanzamiento de la producción, en el año 2004, que se basó en la novela argentina Rebelde Way.



Allí, se contaba la historia de cinco jóvenes, completamente diferentes, que pertenecían al Elite Way School, un prestigioso colegio privado para estudiantes de clase alta en México.



La música, el amor, los problemas familiares, y de convivencia, se exploraron en esta teleserie, de la que aún hoy se logran ver fragmentos en redes sociales.



Y aunque la telenovela se emitió originalmente hasta 2006, la agrupación musical continuó conquistando al público, no solo en Latinoamérica, sino en países como Estados Unidos, Eslovenia, Rumania y Serbia.



De acuerdo con Billboard, la inolvidable banda mexicana vendió más de 1.5 millones de entradas en sus conciertos, recaudando más de US$ 72.5 millones. Cifras que sin duda, los acredita como una de las propuestas mexicanas más exitosas de la historia.

RBD en el corazón

Durante sus giras, la agrupación musical visitó 116 ciudades de 23 países. No obstante, vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo. Tan solo en los Estados Unidos vendió más dos millones de álbumes.



Desde que empezaron los rumores del regreso de la icónica banda, a finales del año pasado, las reproducciones en Colombia aumentaron un 234 % en Spotify.



En dicha plataforma, Colombia se encuentra entre los 10 países que más escuchan RBD, detrás de México, Brasil, Estados Unidos, Perú y Chile. Curiosamente, ‘Sálvame’, es la canción más escuchada en el país, seguida de éxitos musicales como ‘Este Corazón’, ‘Tras de Mí’, ‘Ser o Parecer’, ‘Sólo quédate en silencio’, ‘El regalo más grande’, ‘Enséñame’, ‘RBD’ y ‘Aún hay algo’.