¿La reconoce?  Así luce Sara Corrales para su más reciente papel en televisión

La actriz antioqueña Sara Corrales, quien conquistó el mercado mexicano con su versatilidad y carisma en la actuación, mostró en redes sociales su más reciente papel en televisión.

El anuncio fue sorprendente, teniendo en cuenta que su rostro, que ha sido uno de los más reconocidos de la televisión latinoamericana, sale irreconocible.



Y es que se trata de uno de los papeles más retadores y recientes de la colombiana fue en la novela Mi Camino es Amarte, en la cual hizo el papel de Úrsula, una atractiva pero desquiciada mujer.



Dicho personaje tuvo un final trágico, debido a que fue víctima de un incendio que ella misma provocó, para morir al lado de su gran amor, Memo.



Para representar a Úrsula incinerada, Corrales se sometió a varias horas de maquillaje y los profesionales que estuvieron a cargo de la caracterización, le aplicaron productos, para luego simular las quemaduras.



La actriz acompañó el video de su personaje con un texto donde le dedicó unas palabras a este, y a todo el equipo que la acompañó durante los meses en los que estuvo recluida en los sets de grabación, como los directores Alejandro Gamboa e Isaías Gómez.

También aprovechó para hablar de sus negocios fuera de la actuación: "me gusta esa adrenalina de sentirme muy activa", agregó Sara, quien también ha actuado en producciones como El Señor de los Cielos, La Doble Vida de Estela Carrillo y Mi Camino es Amarte.

Corrales anunció en una entrevista para un medio nacional que pronto se dedicará a su faceta como emprendedora, de lleno, como Vivo Live Food, cadena de restaurantes en Medellín que se dedican a la alimentación consciente, y que ofrecen menú de comida orgánica. "Soy una mujer que le ha metido mucha cabeza al tema de las inversiones, la actuación es mi pasión, pero no quiero que sea mi necesidad. Por eso he sido muy disciplinada en las inversiones que me ha generado la actuación en tantos años de carrera".