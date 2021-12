La presentadora Mabel Krémer fue víctima del hurto organizado en Cali, mientras visitaba el centro comercial La Pasarela, norte de la ciudad.



A través de su Instagram, la periodista les contó a sus seguidores su perdida: “Tristemente, les cuento que me acaban de robar mi carro al frente del centro comercial La Pasarela de Cali”.



"Me bajé a recoger un computador que se me había dañado y cuando salí se habían robado mi carro”, agregó Krémer.



Ante este hecho, la periodista les solicitó a sus seguidores que la ayuden a buscarlo, comentando así su placa y modelo de vehículo.



“Es una camioneta Ford plateada; si la ven por ahí, por favor háganmelo saber por este medio”, afirmó.



En entrevista a la revista Semana, comentó que acudió al cuadrante de la Flora para alertar sobre lo que había ocurrido. Los agentes no demoraron en llegar y recolectaron los diversos videos que se encontraron cerca de donde la presentadora se había estacionado.



“Claramente se ve que a las 5:01 p. m., es decir, 15 minutos después que nos bajáramos, un señor abrió normal, sin romper vidrios ni hacer fuerza, pareciera que tenía algo con qué abrirla, como un clon de una llave, se montó y se fue”, afirmó Krémer.



Cabe señalar que la perdida no fue solamente de su vehuculo, sino también de los regalos que la periodista había comprado para su familia.



“Estoy muy triste porque tenía todos los regalitos de Navidad adentro y no puedo creer que me esté pasando esto”, reveló.