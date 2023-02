¿La 'mosquita muerta'? este sería el apodo que le dio Shakira a Clara Chía cuando la conoció

Los rumores de la polémica relación del exjugador de fútbol Gerard Piqué y la catalana Clara Chia siguen creciendo, al parecer, la cantante barranquillera conocía a Clara Chia desde antes de terminar la relación con el jugador y le tenía un apodo despectivo.



El periodista español Roberto Antolín contó que la intérprete de Ojos Así Conoció a la joven de 23 años cuando trabajaba en la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista. Desde ese entonces, a la artista no le ‘cayó' muy bien, aunque estaba lejos de imaginarse que era la presunta amante de su pareja.



“La llamaba la ‘mosquita muerta’. Ese era el apodo que le ponía Shakira a Clara cuando se metía con Gerard Piqué y era una persona que pasaba inadvertida”, dijo Antolín en un Instagram Live para el medio de comunicación Mitre.



A pesar del apodo aparentemente la cantante no sospechaba que Gerard Piqué la estuviera engañando con Clara Chía.



El comunicador también ha mencionado que la cantante consideraba así a la joven porque es una mujer callada e introvertida.



“Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’”, comentó Antolín.