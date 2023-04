La historia de Micho Valdes, el artista y coréografo que le enseña a bailar a los Beckham

El exfutbolista David Beckham está enamorado de la cultura latina, así lo demuestra con videos e imágenes de sus clases de baile con Micho Valdes, a las que acudió con su hija Harper Seven, y con su esposa, Victoria Beckham.



Micho Valdes, fundador de su academia de baile Baila con Micho, donde se imparten clases fuera del esquema normal, compartió en redes sociales fotos de sus alumnos, junto a otra de sus pupilas estrella, Amanda Núñez.



Vea el Video: Video: David y Victoria Beckham sacaron sus mejores 'pasos prohibidos' en clase de salsa

​

Resulta que Micho es dueño y creador de la academia de baile Baila con Micho, donde se imparten clases fuera del esquema normal y se enseña a bailar géneros como cubatón, salsa, merengue, bachata, folclore, hip hop, etc. El profesional nacido en Cuba reside actualmente en Miami y se especializa en uno de los tipos de baile más complicados: folclore afrocubano.

Cuenta la hist#oria que Micho decidió fundar su propia escuela de baile en 2014, cuando el bailarín y coreógrafo compartía su talento en diferentes escuelas y acudía a espectáculos de artistas conocidos.



Lea también: Semana de pasión por el cine en la Cinemateca de La Tertulia



Él consideró bastante el hecho de que los bailarines no disponen de una larga vida activa en espectáculos. “El tiempo de vida de un bailarín en el espectáculo es corto y tiene que pensar en dónde van a estar en 10 años", argumenta.



Pero no todo fue un camino de rosas. Antes de tener semejantes alumnos, el bailarín y coreógrafo, padeció los avatares de quienes comienzan. Al abrir su escuela en un salón rentado, los administradores del lugar le dijeron que dos compañías no se pueden hacer competencia bajo el mismo techo. A raíz de esto, Valdes y su esposa con 8 semanas de embarazo perdieron parte de su capital.

Entonces invirtieron el dinero para el baby shower y rentaron un segundo salón, pero cuentan que duraron mucho tiempo esperando por alguien que ingresara a su escuela.



Cuando comenzaron los Lives en Facebook tuvieron la iniciativa de subir Lives de las clases y las personas empezaron a mostrar gran interés.



Gracias a las redes sociales, su escuela adquirió popularidad. Y pasaron de tener un pequeño salón con capacidad para 30 personas a requerir uno más grande. Por ello, ya disponen de varios salones de clases más grandes.



El nivel que obtienen sus estudiantes por medio de la academia de baile es lo que ha permitido que sean contactados por agencias para que bailen en espectáculos o vídeos musicales de artistas como Marc Anthony, J Balvin, Cardi B, Gilberto Santa Rosa, El Chacal, y ahora los esposos Beckham.

Valdes fusionó las ventajas que otorgan redes sociales como Facebook e Instagram para aumentar su alcance y hacer mucho más conocida a su academia de baile.



Le puede interesar: La lista de apps religiosas que mantienen a los fieles conectados con Dios



Siempre apostó por el género cubatón cuando nadie lo hacía y las personas que visualizaban sus vídeos lo vieron como algo novedoso.



Desde sus inicios, el bailarín comparte sus clases a través de su perfil en Facebook Baila con Micho – Dance School, una cuenta que tiene más de 3.3 millones de seguidores y millones de visualizaciones y reproducciones. En cuanto a su cuenta más nueva en Instagram @bailaconmicho, posee más de 374.000 seguidores.



Durante el año 2020 y debido a la cuarentena por la pandemia, Valdes tuvo que cerrar temporalmente Baila con Micho. Por ese entonces trasladó el equipo de grabación a su casa y grabó las clases en el mismo horario todos los días. Personas enfermas, desde los hospitales, les escribieron agradecidos, por brindarles compañía y alegría.

Su sueño es desarrollar las clases online de manera que las personas obtengan una membresía y reciban cada semana una coreografía que deben aprender paso a paso. Busca que las clases online tengan un alcance a nivel mundial, para el cubanoamericano obtener mayor reconocimiento cuando viaje a realizar Master Class o eventos