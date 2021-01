'La historia de las palabrotas', la nueva serie de Netflix que conduce Nicolas Cage

Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Con las palabrotas podemos cortar, calmar, deleitar, asustar, insultar y seducir. Son el tabú más popular y seductor que tenemos”, con esta explicación el reconocido actor de Hollywood Nicolas Cage, inicia la “orgullosa y profana” serie de Netflix, estrenada el pasado 5 de enero, que explora la historia y el impacto de algunos de los insultos más célebres del idioma inglés.



Allí, el famoso actor recopila, a lo largo de seis episodios, la historia, la evolución y el impacto cultural de las palabras que con el tiempo han ido tomando una connotación malsonante como ‘fuck’ (joder), ‘shit’ (mierda) o ‘bitch’ (perra), pero con tal sutileza y diversión que resulta difícil sentir la burla o la posible incomodidad al escucharlas.



“De todas las malas palabras en inglés, ninguna es tan maleable como ‘fuck’. Es capaz de expresar toda la gama de expresiones humanas...”, y es que en esta palabra, a manera de spoiler, se concentra el primer episodio de la serie, en la que además de Cage participan comediantes, lexicógrafos, lingüistas, actores y escritores.



Una de las primeras explicaciones del origen de esta palabra, (‘fuck’) según la serie, aparentemente surgió en la Edad Media en Inglaterra, donde solo se podía tener sexo si el rey daba su autorización. “Si el monarca otorgaba ese derecho, se debía colocar en la puerta un cartel que rezaba ‘Fornication Under Consent of the King’ (fornicación bajo el consentimiento del rey), cuyas iniciales forman la palabra ‘Fuck’”, aunque realmente esto no es comprobado.



Lo cierto es que la serie está mucho más interesada en analizar la concepción del lenguaje y su poder, y en cómo percibimos lo incorrecto, que en explicar el rechazo hacia estas palabras, algunas sexistas, discriminatorias y en general, a toda una lista de expresiones y términos soeces, que son analizadas aquí.

Una valiosa mirada al mundo del lenguaje, en la que su conductor, Nicolas Cage resalta, “La mejor herramienta de un actor es su imaginación. Pero las palabrotas definitivamente están ahí arriba para afianzarlas”.



Una apreciación por la que podemos decir que la elección de Cage, para esta nueva serie, no pudo ser más acertada, puesto que el actor, conocido por sus papeles en producciones como ‘The Rock’, ‘City of Angels’, ‘National Treasure’, ‘Ghost Rider’, entre muchas otras, es reconocido como uno de los más excéntricos de Hollywood.



El estadounidense, que ha sido ganador por sus actuaciones de un premio Óscar, un Globo de Oro y un premio SAG, es nada más y nada menos que nieto del compositor, Carmine Coppola y la actriz Italia Pennino, sobrino del director Francis Ford Coppola y de la actriz Talia Shire, primo de los directores Roman Coppola y Sofia Coppola, del productor de cine Gian-Carlo Coppola, y los actores Robert Carmine y Jason Schwartzman. Sin embargo, ese sería el motivo por el que Nicolas Kim Coppola decidió llamarse Nicolas Cage.



“Nicolas ha tenido un entorno familiar formidablemente artístico. Para mí, este actor tiene tres etapas estupendas, la primera es la de su afianzamiento como actor, en donde la mayoría de las personas desconocíamos o ignorábamos su origen familiar y creo que es la etapa más prolífica y más interesante de Cage, cuando está en sus interpretaciones rutilantes. La segunda es la consagración comercial de él, donde ya goza de la fortuna de ser una estrella,se convierte en un hombre excéntrico en sus gustos, y la tercera es muy lamentable, porque esta sería la consagratoria, pero en su caso ha venido dado tumbos en los últimos años con elecciones e interpretaciones que han jugado con su prestigio y la calidad de sus papeles y ahora parece más un desespero comercial por su difícil situación económica”, dice el docente y crítico de cine Juan Carlos Romero.



Y es que el actor ha dado de qué hablar, al igual que por su talento, por su vida y sus gustos. Cuatro matrimonios, dos hijos, la compra y venta de dos castillos medievales, el de Schloss Neidstein en la región del Alto Palatinado en Alemania y el de Midford en Somerset, Inglaterra; una isla en las Bahamas, una colección de comics y 276.000 dólares gastados en una calavera de tarbosaurus que luego tuvo que regresar al gobierno de Mongolia porque había sido robada, han hecho parte de su lista de deseos cumplidos que casi lo llevan a la banca rota.



Entre tanto, para el también crítico de cine Iván Darío Hernández, “Nicolás Cage es una de las grandes luminarias y genios del cine contemporáneo, no solamente porque proviene de la familia Coppola, sino además porque durante muchos años se consolidó como uno de los grandes actores de la historia del cine y sobre todo de los 90. Como ya todos saben, a raíz de malas inversiones tuvo que comenzar a trabajar en producciones de categoría B. Sin embargo, no es algo que lo límite como actor, él tiene un sello propio que es apasionante, su actuación es icónica a pesar de tener altos y bajos en algunas producciones.



Curiosidades sobre la serie ‘Palabrotas’



Según el documental de Netflix, uno de los actores que más ha dicho la palabra ‘Fuck’ es Jonah Hill, quien está incluso por encima de Samuel L. Jackson. Hill es conocido por sus papeles en ‘Comando especial’ y ‘Amigos de armas’.



Según ‘Palabrotas’ al igual que con ‘fuck’, la expresión “shit” fue censurada cuando la cultura afroamericana y la explosión del hip hop en los 80 empezó a popularizarla.