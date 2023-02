La historia de horror detrás de la voz de 'Total Eclipse of the Heart', Bonnie Tyler

"Érase una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror", podría haber tarareado en una época Bonnie Tyler, la intérprete de la balada que por estos días está celebrando cuatro décadas, Total Eclipse of the Heart, quien tuvo que padecer un difícil momento en su carrera.



Uno de los golpes más duros que sufrió la artista británica, hoy de 71 años, fue una operación en la garganta que hizo que su voz cambiare para siempre.



La intérprete, cuyo nombre de nacimiento fue Gaynor Hopkins, contempló dos opciones: hundirse para siempre y abandonar el sueño de dedicarse a la música, o salir adelante, sacando toda su fuerza y demostrando que su carrera musical solo acababa de empezar.



Fue en el año 1975, cuando tras el éxito de su tema 'My! My Honeycomb’, que Bonnie empezó a vivir una pesadilla, por causa de una operación a la que se sometió, para extirparle los nódulos de sus cuerdas vocales y que tornó su voz ronca.



Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de horror, como dice su éxito, terminó siendo su carrera al estrellato, ya que debido a esa voz única, llegó al nivel de artistas de la talla de Tina Turner.



Cuando todo el mundo creía que su carrera se había ido al traste, debido a su operación de garganta, Tyler publicó la canción ‘It’s a Heartache’, un tema que la llevó al estrellato mundial.



Cuando en el año 2013, un periodista le preguntó cómo había podido grabar el tema, ella argumentó: «Los mismos compositores de RCA fueron quienes crearon ‘It’s a Heartache’. Mi voz había cambiado y cuando entré en el estudio pensé: ‘¡Dios mío, suena mucho más ronca!’. La culpa fue mía, ya que después de la operación tenía que estar seis semanas en directo. Fui incapaz, ya que, como habrá advertido, no puedo dejar de hablar, así que mi voz cambió. Pero no me fue mal: la canción se convirtió en un hit”.



Así, que en lugar de terminarse su carrera, Bonnie revivió de entre las cenizas. Estuvo nominada a los premios Grammy, metió un tema suyo en la banda sonora de la taquillera película Footloose, y enfrentó los años90's con mucho entusiasmo. Años más tarde lanzó la canción ‘Total Eclipse of the Heart’ que fue un gran hit mundial.



Fue por decisión propia que ella decidió seguir de bajo perfil, hasta el año 2017 cuando volvió a ser noticia al actuar junto a Joe Jonas y su banda Dnce, para interpretar ‘Total Eclipse of Heart’. Ahora, la artista es considerada todo un ícono en los años 80 y aunque muchas veces han dicho en redes sociales que está muerta, no es cierto.



Incluso, en los últimos años, participó en varios duetos, en 2019 con Rod Stewart, en Battle of the Sexes»; en 2019 con Francis Rossi en la canción Someone's Rockin' Your Heart, y ese mismo año con Cliff Richard en Taking Control.

A nivel amoroso no tuvo tal suerte. Robert Sullivan, su gran amor, su esposo, la traicionó con una de sus fans, la francesa Meghann Pernot, con quien mantuvo encuentros furtivos durante más de un año y medio. Los amantes se reunían en distintos hoteles, cuando podían, y protagonizaban ardientes chats vía celular.



"Los he perdido a ambos. Nada volverá a ser igual. Todavía me duele. Lo he perdido todo. Me siento culpable, aunque en realidad ambos somos culpables. Yo pude haber dicho que no y haber detenido todo al principio", dijo en aquel entonces Meghann en las páginas de The Mirror.



Por su parte, Bonnie sigue dando giras mundiales, mientras su gran hit 'Total Eclipse of the Heart' tiene casi mil millones de visualizaciones en YouTube y se convirtió en un clásico de los años 80's.