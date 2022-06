La historia de 'El Chonto', el influencer caleño que personifica la cultura vallecaucana

Chonto Titino Aristóbulo, un ‘pelao’ que resalta la vallecaucanidad, recordando a los caleños de los años 80’s; de los que cierran cuadras para ‘tirar paso’; que no se pierden una tarde de ‘cholao’ en las canchas Panamericanas; que aprendieron a bailar antes que a caminar; que se saben todo el repertorio de la Fania All Star, o como dice Luis David Suárez, creador de este humorístico personaje, “un caleño original”.



Luis, desde joven, soñó con ser independiente laboralmente, pero nunca se imaginó que sería a través de vídeos graciosos, gracias a las ocurrencias, propias de su personalidad.



“Siempre quise tener mi propio negocio, probé con el fútbol, pero no se dio; de ahí pase a un multinivel de café, en el cual desarrollé diferentes hábitos, como dejar a un lado la pena a perseverar, entre otros. Después lo intenté con un negocio de comidas rápidas”, comenta el influencer caleño que cuenta con más de trescientos mil seguidores en su cuenta de Instagram.



En su negocio de comidas rápidas, Barack, se dio cuenta de que las redes sociales son una herramienta muy útil para la promoción de los negocios, “hacía vídeos graciosos con el nombre de las hamburguesas. Y la gente me decía, ‘hacé vídeos’ y me hablaban de otros influencers que eran graciosos. Yo no le prestaba mucha atención a eso, pero un día comencé a grabar contenidos y al principio no quedaban muy bien”, explica Suárez.

"La pandemia fue un tiempo que nos sirvió a muchos para reflexionar, y crecer de manera personal. Durante este tiempo, el consumo

de redes aumentó, y la idea era compartir contenidos de graciosos, pero sanos”

Luis Suárez El Chonto

En el proceso de aprendizaje se dio cuenta de la importancia de crear una identidad propia para su personaje, esto con la intención de generar recordación en los seguidores, así que junto a su esposa se le ocurrió la idea de representar a un caleño de esos que: “no dicen pan, sino pam”.



“En los seis primeros meses no pasaba nada, las únicas que le daban me gusta a mis vídeos eran mi mamá, mi abuela y mi esposa”, manifiesta Luis.



Poco a poco se le fue dando identidad al reportero caleño, por medio de la ropa, las frases, los escenarios de grabación, entre otros. “Comencé a aprender, a grabar, a editar. Todo lo hacía empíricamente, le cogí una camisa de flores a mi abuelita, comencé a ver los cantantes de salsa, a revisar a las series de los años 80’s, de las personas con su ‘bigotico’ y la forma de vestir”, expone Suárez, quien además de seguir creciendo en el mundo de las redes, tiene planeado montar su propio negocio de ropa.



El influencer tiene seguidores en sus distintas cuentas de redes sociales como: Facebook, Instagram y TikTok. Teniendo en cuenta que cada una de estas redes sociales atrae diferentes tipos de públicos, él busca generar contenidos de humor familiar.



“Tratamos de hacer un humor sano; es decir, dejar por fuera contenidos que incluyan groserías o morbo. Porque es un humor familiar; vídeos donde desde los niños hasta los abuelos se diviertan”.



Luis no tiene un ritual fijo para la creación de sus vídeos, entiende que debe ser ordenado y disciplinado; pero, para él, “la espontaneidad no se puede perder (...) A veces los mejores vídeos, los que se han visualizado han sido improvisados, eso sí manteniendo siempre la misma línea”.



Actualmente Luis se encuentra en medio de una producción audiovisual, donde la protagonista es Cali y pronto será dada a conocer al público.



Confiesa que uno de sus sueños es trabajar con plataformas de streamming como Netflix, HBO o Disney+. “Me gustaría realizar una serie o trabajar en el campo de la actuación, seguir creciendo en el personaje”, expresa con su acento caleño, que es su sello personal.

Un año positivo

Este ha sido un año de buenas noticias para El Chonto, pues el personaje se ha convertido en ícono de la vallecaucanidad. En diciembre de 2021 fue la imagen de la Feria de Cali, y de otros proyectos de ciudad que buscan rescatar el amor por la Cali. “Ahora yo veo que la gente ama ser caleño, antes todo el mundo quería ser paisa, ellos tienen una cultura muy linda. Pero, podemos aprender a querer nuestras raíces”, explica.