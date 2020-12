Álvaro José Carvajal Vidarte

Un Joe Biden sonriente, triunfante, cercano, y una Kamala Harris que contempla el horizonte con esperanza, fueron las imágenes captadas por el lente de Camila Falquez Martínez, fotógrafa de origen caleño, para la revista Time.



La también cineasta en su cuenta de Instagram se define como colombiana, mexicana y española residente en Nueva York.

Y fue gracias a su reconocido trabajo que Time, una de las publicaciones más importantes e influyentes del mundo, la contactó para acompañar con sus fotografías uno de los especiales editoriales donde el presidente electo de los Estados Unidos y la primera vicepresidenta del país fueron destacados como ‘Personajes del año’.

Joe Biden, elegido por la revista Time como una de las personas del año en 2020. Revista Time

“Fue una experiencia muy interesante. Kamala Harris y Joe Biden han querido promover mucho el uso de la máscarilla y la distancia, así que no quisieron posar juntos por esta razón. Durante los minutos que estuve con ellos, ambos fueron muy cercanos, y creo que no estaban acostumbrados a que en las fotografías de este estilo apareciera una chica colombiana con traje rojo para retratarlos”, resalta, a manera de anécdota, la fotógrafa que vislumbra el momento como una era de “oportunidades para los inmigrantes”.

Lea además: ¡Colombia tierra querida! Disney presenta abrebocas de 'Encanto', filme basado en nuestro país

Kamala Harris, elegida por la revista Time como una de las personas del año en 2020. Revista Time

Falquez nació en México, pero sus padres son colombianos (madre caleña, papá barranquillero), vivió en España y ahora en Nueva York. Estudió comunicación, filosofía y cine, y después de explorar varias opciones profesionales abrió su propio estudio fotográfico en Brooklyn.



“Siento que tengo la responsabilidad de enseñarle al mundo toda la belleza que me ha sido dada, así que lo que estoy haciendo con mi trabajo es mostrar que existen más bellezas, y no solo la que les pertenece a los que tienen el poder, no solo la belleza blanca, ni la del género binario, va mucho más allá”, dice Falquez, quien trabajó e hizo escuela con el bloguero y fotógrafo de moda estadounidense Scott Schuman, y con The Sartorialist durante muchos años, publicando en revistas internacionales.

Uno de sus proyectos personales es ‘Being in History’, un portal en el que incluye, en la historia de la belleza

y el poder, a personas diferentes como parte de su apuesta por la inclusión.



Puede leer: 'En Barranquilla Me Quedo': El álbum con el que rinden tributo al Joe Arroyo



Además, ha trabajado para marcas como H&M, Nice Things, Fred Perry, Mango y Hermes, entre otras.



Por eso, y como un potente mensaje, busca retratar la verdad de la persona y no su envoltorio, así que no usa cámaras digitales sino análogas, recurriendo a ese proceso tradicional, mucho más fiel a la esencia y no a la apariencia.



Algunos describen sus obras como “representaciones de la realidad vividas como un sueño”, y a ella le gusta esa definición.



Le encanta pensar que sus fotos son la forma que su cuerpo ha encontrado para seguir siendo la misma pequeña despeinada y con las manos siempre llenas de pintura y purpurina, que pintaba las paredes de su habitación de colores.



Tanto así que, la noche anterior a la sesión de Biden y Harris, se encargó de pintar los fondos sobre los que retrató a las personalidades políticas.



“Así fue como aprendí a hacer las cosas, me pasé toda la noche pintando los fondos en los que salieron y eso se lo debo a mi mamá caleña que nos enseñó a tener las manos sucias, ella es una artista increíble. Por eso siempre me involucro en la sesión, pongo música y la ambiento, y es un poco lo que sucedió en esta ocasión, los invité a mi mundo. Cuando invitas a la gente a tu mundo de forma generosa, esa persona se siente segura de darte tu imagen, porque al final un sujeto te da su alma en ese retrato”.

La colombiana dirigió un video para la revista Vogue llamado ‘Carta a mi Hija’, en el que varias mujeres de la tercera edad dan “una lección de vida y de amor”. Fue una producción que se realizó antes de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus.