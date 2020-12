'En Barranquilla Me Quedo': El álbum con el que rinden tributo al Joe Arroyo

Álvaro José Carvajal Vidarte

Como un homenaje al legado musical del Joe Arroyo, el productor y compositor colombiano José Gaviria presentó esta semana en nuevo álbum musical ‘En Barranquilla me quedo’.



Se trata de un trabajo realizado de la mano de Sura, que busca, además de la exaltación cultural, como es el caso de la música tropical del Joe Arroyo, fortalecer el componente social, pues por cada descarga del álbum se hará un aporte a La Banda Baranoa, que en el departamento del Atlántico trabaja en la formación anual de 1.300 niños en la música.



“La posibilidad de hacer el disco no era tan clara con la cuarentena. En junio, aun con lo complicado de la pandemia, arrancamos el proyecto. La pregunta era, cómo hacer un disco en pandemia, yo he hecho discos a distancia, pero esto era extremo. Así, conformamos un equipo de productores, como Milton Salcedo, con grupos de trabajo en distintas partes de Colombia, así como en Miami y República Dominicana”, comentó Jose Gaviria, el productor general del proyecto.



Pero además, Gaviria contactó a la familia del fallecido artista cartagenero, para que acompañaran la realización del proyecto, el cual abre con la versión del puertorriqueño, Víctor Manuelle de ‘En Barranquilla me quedo’.



Una labor nada sencilla seleccionar las canciones para este homenaje teniendo en cuenta la extensión musical que Joe Arroyo tuvo, “esperamos que este disco sea solo el primer volumen de varios que podamos realizar para el Joe”, continuó Gaviria sobre la producción que cuenta con la interpretación de artistas como Sergio Vargas, Víctor Manuelle, Cabas, Wilfrido Vargas, Kinito Méndez, Eddy Herrera y José Alberto ‘El Canario’.

Este año, el álbum será

un regalo al público, y estará disponible de manera gratuita en plataformas digitales de música y en http://musica.segurossura.com.co



“Esta edición del álbum Sura es muy especial, porque estará disponible para todo el público en distintas plataformas, al tiempo que continuamos apoyando la formación musical de jóvenes colombianos y continuamos preservando y promoviendo la diversidad de nuestra memoria musical”, comentó Juan David Escobar Franco, Presidente de Seguros de Seguros Sura Colombia.



En total, con las ventas del Álbum Sura, se han apoyado en años anteriores de organizaciones culturales como la Fundación Gratitud, la Fundación Rafael Escalona, la Fundación Batuta, entre otras. Así como iniciativas de la Fundación Sura, entre las que se destaca el proyecto Memoria y Creatividad: la Empresa Indígena.



Esta iniciativa musical ha convocado a más de 100 cantantes de Iberoamérica para interpretar diferentes ritmos de América Latina. Algunas de las voces más representativas son las de Jon Secada, Gaby Moreno, Manuel Medrano, Sebastián Yatra, Santiago Cruz, Alberto Plaza, Rosario, Juanes, Fonseca, Poncho Zuleta, Carlos Vives, Peter Manjarrés, Olga Tañón y Natalia Lafourcade, entre otros.



En total, se ha generado un tiraje de alrededor de 400 mil copias en estos años. Además, el álbum “Mujeres por Colombia vol. 2” estuvo nominado al Grammy Latino por la producción discográfica.

