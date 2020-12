Álvaro José Carvajal Vidarte

Joe Biden y Kamala Harris, electos presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, fueron designados por la revista Time como las personalidades del año en 2020.



El demócrata de 78 años, que debe ser investido como el 46 presidente de Estados Unidos el 20 de enero, y Harris, de 56 años y primera mujer electa como vicepresidenta, fueron seleccionados entre otros tres finalistas: el mandatario Donald Trump, el movimiento contra las desigualdades raciales detonado por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, y el doctor Anthony Fauci y el personal sanitario más expuesto al covid-19.



En la portada de la revista aparecen los dos con el subtítulo: "Cambiando la historia de Estados Unidos".



"Juntos, ofrecen a la vez renovación y restauración" y "Estados Unidos ha comprado su propuesta", dice Time.



"Como lo ve Biden, confiar en sus instintos y desconectarse de los detractores es la gran razón por la cual el será el próximo 'comandante en jefe' (...) Biden creía que la mayoría de votantes simplemente quería la reconciliación después de cuatro años de combate, que ansiaban la decencia, dignidad, experiencia y competencia. 'Por lo que más fui criticado es por decir que teníamos que unir a Estados Unidos', dice. 'Nunca me salí de ese mensaje'".

Sobre Harris resalta que le entregó a la campaña un "cambioa generacional, una perspectiva fresca y una personificación de la diversidad estadounidense".



"Senadora de California, ex fiscal de Distrito y ex fiscal General del Estado, hija birracial de inmigrantes cuyo carisma y duros cuestionamientos a los funcionarios de la Administración Trump 'electrizaron' a millones de demócratas. El vicepresidente nunca antes había sido una mujer, ni una persona negra, ni asiáticoamericana. 'Seré la primera, pero no la última', dijo Harris en una entrevista. 'Se trata de legado, de crear un camino, de dejar la puerta más abierta de lo que estaba cuando entraste', añadió."



Biden venció a Trump en las elecciones del 3 de noviembre, aunque el mandatario republicano se ha negado a reconocer la derrota y ha denunciado un fraude del que no hay evidencia.



El premio de la revista Time, concedido anualmente desde 1927, honra a la persona o personas que más impactaron en el ámbito noticioso, para bien o para mal, durante el año.



Más temprano, Time había nombrado al basquetbolista LeBron James como 'Atleta del Año' por sus logros dentro y fuera de la cancha.



La sensación del K-Pop, el grupo BTS, fue designado 'Artista del Año'.

La adolescente y activista por el cambio climático Greta Thunberg fue la 'Personalidad del Año' en 2019, mientras que Trump lo fue en 2016.