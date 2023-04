La desazón que puede sentir hoy en día el agente que rechazó a Shakira en sus inicios

Para los artistas que empiezan una carrera un "no" por respuesta no es novedad. Los reciben a diario y de distintas personas, sellos, emisoras, medios de comunicación, mánagers, pero uno se pregunta ¿qué sentirá quien llegó a tener en frente un talento como la colombiana Shakira y no accedió a representarla?



Por esos días se dio a conocer la historia del empresario español, que guardó por más de 30 años el primertrabajo de la barranquillera, recordando así que hace años, su implacable "no" le cerraba una puerta a la hoy mundialmente reconocida artista.



Era el año 1991 y la barranquillera, que entonces contaba 14 abriles, soñaba con triunfar en el mundo de la música, y aunque en ese momento daba tímidas entrevistas en medios locales contando su propuesta musical, quiso probar suerte en otras latitudes con su primer trabajo que muchos recuerdan, fue titulado ‘Magia’.

De ahí que su tío, con una fe ciega en su sobrina, en busca de un representante en tierras españolas, le entregó a un agente de espectáculo en Barcelona, un casete de Shakira que contenía ese primer álbum.



Se trataba del empresario Jaume Estruch, quien relató a la agencia internacional EFE que un día su vecino (tío de la cantante), bajó a entregarle ese trabajo discográfico, al que él respondió que no le interesaba, sin saber que esa jovencita se convertiría años después en la gran estrella que es.



Las razones del "no"

Jaume Estruch, actualmente director de la agencia de artistas Barcelona Animación, tenía en esa época su oficina en el barrio Guinardó y, aunque ahora reconoce que no es fan de la artista, reveló que posee aún el casete y argumenta por qué rechazó promoverla con un cortante y cortés "te lo agradezco, pero no", como dice uno de los éxitos de la barranquillera.

"Era muy jovencita y colombiana, no lo vi nada claro”, expresó el empresario, quien admitió que en ocasiones piensa qué hubiera pasado si hubiera creído en el proyecto de la cantautora.



Y, aunque el álbum ‘Magia’, a decir verdad, no pasó a mayores en la carrera de Shakira, fue un punto de anclaje para ella encontrar el estilo propio que poco a poco fue depurando.