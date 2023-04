¿Cuánto sabe de Van Gogh? Test para repasar antes de asistir a la muestra interactiva del artista neerlandés en Cali

El arte llevado a otro nivel de apreciación y emoción con la ayuda de la tecnología, es la base conceptual bajo la que se creó ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, una exposición digital desarrollada por el Studio Florencia Art-Media con la dirección artística del curador italiano Vincenzo Capalbo, y que recorre el mundo haciendo homenaje a uno de los genios del arte.



Rogelio Adobbati, ingeniero audiovisual especializado en montajes artísticos y encargado de crear toda la experiencia inmersiva, explica que “este es un show de 360 grados, esto quiere decir que las personas podrán observar una secuencia de imágenes en las cuatro paredes de la sala, incluso en el suelo, porque usamos 8 proyectores de alta fidelidad. Son aproximadamente 30 minutos de una producción que combina video y música desarrollada específicamente para esta muestra”.



La inmersión es el momento central del recorrido, pero antes de llegar a esta sala, los visitantes pasarán por una galería de arte donde están exhibidas reproducciones de las obras más conocidas de Van Gogh, y después entrarán a un salón donde el holograma del mismo Vincent narrará algunos capítulos de su propia vida. A la salida también podrán adquirir suvenires como afiches, camisetas y objetos alusivos al artista.



La invitación es a todas las personas, familias y estudiantes, tengan interés por el arte o no.



La muestra ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, estará ubicada en La 66 Central Park (Cra. 66 No. 13- 82, puerta 1 sobre la Avenida Pasoancho), un espacio de 1000 metros cuadrados, a través del cual los visitantes harán un recorrido por la vida y obra de Vincent van Gogh.



El evento inició funciones diarias este sábado, 8 de abril, y permanecerá abierto hasta el próximo 7 de mayo, con horarios entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en taqui.co.com



Test sobre Van Gogh

Hasta una hora puede alargarse el recorrido completo por la muestra, la mayor parte del tiempo, 30 minutos, serán para disfrutar de la sala inmersiva. Foto: Especial para El País

1- ¿Nació en...?



A) Holanda.

B) Países Bajos.

C) Zundert.

D) Bélgica.



2- Es conocido por mutilarse la...



A) Cabellera.

B) Oreja.

C) Mano.

D) Nariz.



3- ¿Cuál era su flor favorita?



A) Los tulipanes.

B) Los girasoles.

C) Las rosas amarillas.

D) Las amapolas.



4- ¿Quién fue su compañero de casa y taller?



A) Pablo Picasso.

B) Eddie van Halen.

C) Miguel Ángel Bounarroti.

D) Paul Gauguin.



5- ¿A qué se dedicaba su hermano, Theo van Gogh?



A) Traficante de armas en África.

B) Jugador de fútbol.

C) Mercante de arte.

D) Vendedor de diamantes en Amberes.



6- ¿Cómo murió Vincent van Gogh?



A) Aplastado por un yunque.

B) De un disparo con arma de fuego.

C) Por indigestión.

D) Cayendo a un abismo.



7- ¿De qué color era el cabello de Vincent van Gogh?



A) Rubio.

B) Castaño.

C) Rojo.

D) Azul.



Respuestas

La muestra ‘Van Gogh, el sueño inmersivo’, exhibe 200 obras del artista con multi-proyecciones de 360 grados, en imágenes digitales de gran formato que, acompañadas de música, crean toda una experiencia de sonidos y luces, sobre el colorido universo de Van Gogh.



Respuestas: (1-C, 2-B, 3-B, 4-D, 5-C, 6-B, 7-C).