¿La compraría? Paola Jara lanza su nueva marca de ropa deportiva para mujeres

Consolidada como una de las principales voces de la música popular colombiana, la cantante Paola Jara quiere mostrar otra de sus pasiones, el diseño de modas.



Este jueves presentará su marca de ropa deportiva PJfitwear, donde transmite la misma fuerza y pasión que la ha llevado a lograr el éxito en su carrera musical.



Paola de la mano de un grupo de expertos, ha creado prendas para la mujer deportista, teniendo en cuenta que la artista antioqueña, antes de su éxito musical, estudió diseño de modas, y siempre quiso compartir con sus seguidores y público en general sus gustos por la moda.



Esto la motivó a querer compartir con sus seguidores y público esta idea que disfruta tanto porque es una marca creada para todas las mujeres a las que no las define una talla.



“Como siempre he sido una mujer muy soñadora no solamente con la música sino también con este proyecto que les estoy metiendo el alma que lo hago con todo el amor con pasión y lo que se viene es que aspiramos posicionarnos a nivel nacional y internacional, con una ropa deportiva para mujer con la que se identifiquen y se sientan lindas bellas y cómodas a la hora de entrenar", expresó la representante de la música popular colombiana.



El lanzamiento, que tiene programado la artista, tendrá un gran desfile de moda con pasarela incluida y un concierto con todos sus éxitos en Bogotá.



En paralelo a su nuevo emprendimiento, Paola Jara tendrá una agenda de conciertos de cierre de año. Luego de varios meses de ausencia debido a su extenso tour 'La conquista' que realizó junto Jessi Uribe por varios países.



Si bien no volverán a salir a las tarimas en conjunto con Jessi, durante lo que queda del año, sí lo hará en solitario. Paola estará en Chile a finales de noviembre, y el 01 de diciembre, encenderá las fiestas de diciembre en Bogotá, en Cielito Lindo.