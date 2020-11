La caleña Ana Milena Gutiérrez llega a la emisión central de Noticias Caracol

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La reconocida periodista caleña Ana Milena Gutiérrez asumirá, desde este lunes 9 de noviembre, un nuevo e importante reto profesional para su carrera como presentadora de noticias.



La comunicadora, que se vinculó al Canal Caracol como corresponsal en Cali del programa matutino ‘Día a Día’, y posteriormente se destacó como presentadora de la región del Pacífico en la emisión del medio día de Noticias Caracol, ahora pasará al panel central de ese mismo informativo, tras la reciente salida de la también presentadora caleña Vanessa De La Torre. Un reto que asume con la experiencia acumulada en su larga trayectoria.



Fue mientras estudiaba derecho, que Gutiérrez supo con certeza del gran potencial que tenía como presentadora, por lo que a sus 23 años comenzó a figurar en ‘Noti5’, espacio noticioso del Canal Regional Telepacífico, donde inició presentando las noticias de la sección de tecnología, política y ciencias económicas.

Ahora, luego de más de 15 años de carrera profesional en el medio, integrará también el equipo periodístico de BluRadio en el programa Blu 4.0, al lado de Juan Manuel Ramírez, Juanita Kremer, Mónica Zuluaga y Juan David Aristizábal, donde conversarán sobre el ecosistema emprendedor en Colombia.



El País habló con Ana Milena sobre esta nueva etapa como presentadora central del informativo de medio día en Noticias Caracol y lo que significa para su carrera.

¿Qué significa para usted ser parte del noticiero central, como caleña, con un antecedente como el que marcó Vanessa De la Torre, muy querida por los televidentes?



Esto pasa como en cualquier compañía, cada gerente y empleado tiene sus propias fortalezas y su estilo para trabajar, y aquí va a suceder lo mismo. Vanessa tiene un estilo propio y sus fortalezas, al igual que yo. Por supuesto, tengo mucho por aprender, porque si bien llevo muchos años en la presentación, los retos aquí son distintos y sé que la exigencia es muy alta, pero estoy preparándome para asumirlos.

¿Cuál cree que es el mayor reto de ser la presentadora central?



Ser presentadora en el set central de noticias tiene muchas responsabilidades. Años atrás uno solamente leía el teleprónter, ahora hay que estar muy informado, hay que leer mucho, escuchar radio y entender los temas muy bien porque en cualquier momento debemos tener capacidad para sostenerlos.

Ana Milena Gutiérrez es una abanderada del emprendimiento colombiano, por eso, durante la pandemia, creó la sección ‘Salvemos a los emprendedores’ de Noticias Caracol.

¿Siente que las periodistas caleñas tienen ya un estilo que las hace apetecibles a nivel nacional para presentar noticias?



Definitivamente sí, las presentadoras en Cali manejan un muy buen tono, una muy buena expresión corporal y una neutralidad en el acento sin que eso quiera decir que el acento esté mal; siento que ahora que ya no está tan centralizado este tema, es muy rico escuchar diferentes acentos y eso, en el caso nuestro, es muy interesante porque de alguna manera nos acerca más a la gente.

¿Qué es lo que evita como presentadora y periodista?



Siempre he evitado tener una postura política al aire, creo que soy lo más objetiva posible porque un presentador de noticias es un comunicador de noticias. No voy muy de la línea de manifestar mis posturas políticas, por eso creo fielmente en que la objetividad es fundamental y que nosotros como conductores y periodistas debemos preguntar para que las personas saquen sus propias conclusiones y estas no sean impuestas por nosotros.

¿Qué es lo que más extrañará de Cali?



Voy a extrañar muchas cosas, principalmente a las personas que quiero, mi familia, mis amigos y colegas, aunque sé que aquí también tengo un equipo maravilloso. Definitivamente voy a extrañar todo de Cali, sus rincones, sus tardes, trotar y, claro, mi gato y mis matas

¿Como presentadora cumplió su sueño o le gustaría llegar a un noticiero internacional?



Casi no tengo sueños a largo plazo. Sabía que esta era una posibilidad, por supuesto lo había contemplado, y ahora que llega esta oportunidad me aferro a ella, quiero disfrutarla y sacarla adelante, por eso trato de no pensar muy a futuro, ya veremos qué nos trae la vida, pero por ahora estoy muy feliz de estar en Noticias Caracol.