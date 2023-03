La Barbie colombiana reveló las dolorosas secuelas que le dejó su séptima cirugía de cejas

Conocida como La Barbie Humana Colombiana, la influencer Tatiana Murillo reveló las dolorosas secuelas que le ha dejado su más reciente cirugía de levantamiento de cejas.



"Este es el séptimo levantamiento de cejas, y lo hice estando hormonal", se quejó a través de un 'live', "nunca lo hagan estando así. Esto duele como nunca. Parezco el emoji del ovni, pero de malas", ha dicho la mujer que ha cambiado su fisonomía, a punta de bisturí, para parecerse más a la famosa muñeca.

En dicho video, que fue reposteado por varios medios de prensa, se pueden observar sus ojos con abultamientos mientras ella pronuncia: "Media inflamación se debe mitad a la cirugía y mitad a que he llorado todo el día".



Murillo tiene un regimiento de seguidores en la red a través de la cual habla de temas distintos como el amor o el dinero.



En noviembre pasado, reveló un video del antes y el después de su aspecto físico, y admitió que se ha sometido a cirugías estéticas impactantes, que han dado como resultado su imagen similar a la muñeca Barbie.



El video también revela que la joven madre se ha sometido a un tratamiento experimental para cambiar el color de su piel. "Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todp. "Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental".



A Tatiana Murillo la conocen hoy en día como la ‘Barbie Humana Colombiana’. Ella se ha ido transformando en una réplica de la muñeca a punta de bisturí. De hecho, se ha sometido a tantas cirugías, que hasta el momento enumera 17, pero de forma muy honesta acepta que posiblemente se le olvida contar alguna…



Pero lo que muchos desconocen es la motivación que ha tenido esta mujer para transformarse: a sus 14 años recogía café en el campo porque viene de una familia de escasos recursos. Sin embargo, esa vida no le gustó y no le interesó quedarse en lamentos, porque le atrae la vida con lujos y vio a través de su imagen una forma de trabajar y hacer mucho dinero.



Hoy, con 30 años, esta mujer oriunda de Caicedo (Antioquia) es empresaria de eventos y se autodenomina como la réplica humana de la muñeca más famosa del mundo, la misma que no pudo tener en su infancia. En LA Q’ hablamos con ella y no tuvo reparos en destapar la mujer irreverente que hay detrás de toda su vanidad.

De campesina a empresaria

