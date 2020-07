La astrología también migró a las citas por Zoom

Erika Mantilla

Horóscopos virtuales, explicaciones de los movimientos planetarios, cartas astrales vía Zoom. La transición de la astrología al ámbito digital es algo que empezó mucho antes de que llegara la pandemia pero que, a causa de la imposibilidad de salir de casa, se ha convertido en tendencia global.



Este es el caso de Valentina Villada, la joven caleña que empezó a agendar consultas para leer cartas astrales cuando el mundo exterior se detuvo. La limitación de movilidad y de tener citas presenciales, la obligó a buscar nuevas formas para realizar su trabajo y encontró en la plataforma Zoom el espacio idóneo para su labor.



La gente la contacta por su página de Instagram o por Whatsapp, concertan una día para la lectura y Villada les solicita a sus clientes los datos necesarios para la carta astral: el día y la hora exacta en que nacieron. A partir de esos simples datos, la joven egresada de diseño de comunicación visual de la Universidad Javeriana, crea toda la carta astral, la cual le muestra en pantalla compartida a sus clientes en la llamada de Zoom, mientras les va explicando lo que significa cada signo y cómo afecta a su vida tanto en el presente como en el futuro.

“Al principio no creí que las lecturas de carta astral por celular fueran a funcionar, porque no eran lo mismo a lo que yo me había enfrentado antes, pero la energía es la misma. Zoom ya es mi día a día, es mi lugar de trabajo. Desde que comenzó la cuarentena mi cuarto se ha vuelto mi oficina, aunque a futuro me gustaría tener un espacio especial en mi casa para poder hacer las videollamadas”, comenta la joven.



A partir de su experiencia, Villada ha sentido que la virtualidad es lo ideal para su trabajo, no solo por lo demorado que sería conseguir tener su propio consultorio físico, sino también por el alcance que gana su labor al pasar al ámbito digital.



“Tener un consultorio me cerraría a tener consultas solo presenciales y a tratar solo con gente de Cali, pero hay un mercado tan grande y con las lecturas digitales puedo llegar al público de Latinoamérica, Miami o de España, a quienes les gusta mucho el tema. Entonces, tener un consultorio, para mí, sería cerrarme”.

Horóscopo digital



Los años en que el horóscopo solo se encontraba en las revistas ha pasado. Ahora el futuro de las 12 casas zodiacales se puede descubrir en publicaciones de Instagram, en perfiles de reconocidas astrólogas como Mía Pineda, que se presenta a ella misma como @mia_astral.



Sin embargo, la astróloga al presentar los signos se concentra en unos específicos, que podrían llegar a tener una relevancia energética, y no siempre habla de todos.



Distinto ocurre en el perfil de Instagram de Mela Pabón, @checkinmela, que hace un horóscopo mensual, donde incluye indicaciones para los amuletos de la suerte o el día especial que tendrá cada signo.



Por su parte, Valentina Villada monta en su cuenta un horóscopo semanal, el cual realiza a partir de una carta astral que ella misma hace para cada signo. Con esa información Villada tiene una “idea de lo que le va a pasar en cada casa” esa semana.



Un común denominador en el paso de la astrología a las plataformas digitales es el lenguaje que se utiliza. A pesar de estar basando sus explicaciones en un estudio a consciencia del movimiento de los planetas y su incidencia energética, los astrólogos han optado por utilizar un lenguaje lo más juvenil posible, para que el lector pueda comprender el mensaje, sin que se sientan perdidos frente a términos como ‘los ascendentes’, ‘retrógrado’, y otros tecnicismos vitales para el estudio, pero incomprensibles para quien no tenga las bases correctas.



En el caso de Villada, ha buscado emplear imágenes o memes que han sido tendencia en redes, para que el público comprenda mejor lo que astrológicamente está sucediendo en la semana.



En cambio, la astróloga Pineda hace uso de videos y audios, donde aclara los movimientos planetarios de la semana o los sucesos importantes del momento, como la entrada de un planeta en una casa o una luna nueva. También da indicaciones para poder aprovechar de la mejor manera posible los impulsos energéticos que traerán esos movimientos de los astros.



De hecho, existen Apps como Time Passages, que Villada recomienda para la gente curiosa que realmente quiere aprender a fondo sobre la astrología. La App permite observar el tránsito de los planetas en tiempo real e incluye explicaciones básicas sobre el sol, la luna y los ascendentes.

¿Por qué obtener una carta astral?



Valentina Villada confiesa que algunos de los que han llegado a su consulta son escépticos que buscaban encontrar en la lectura un error o un motivo para creer más fervientemente en la inutilidad de las cartas astrales, pero según la joven, la gente se ha llevado una sorpresa, ya que en la consulta ha podido dibujar el panorama emocional y psicológico por el que está pasando la gente, basándose tan solo en lo que ve e interpreta de la carta astral.



“Para mí la carta astral es como un manual de la vida. Aquí te están mostrando el momento idóneo, energéticamente hablando, para hacer ciertas actividades o cambios. Te ayuda a entender las cosas que han pasado, que pasan y que pasarán”, explica Villada.



Según lo aclara la joven, este momento de pandemia y distanciamiento, es un ciclo energético donde cada uno tiene algo específico que aprender y, según ella, si no utilizan este tiempo para ese crecimiento personal, posiblemente se quedarán estancados.

Instagram esotérico

La astróloga Mía Pineda cuenta con cerca de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.



En su página web miastral.com constantemente ofrece talleres para que la personas puedan aprovechar al máximo los cambios que trae el tránsito de los planetas.



La horoscopista Mela Pabón cuenta con cerca de 900.000 seguidores en Instagram y Valentina Villada, que abrió su cuenta hace poco, está cerca de los 4.000 seguidores.