La amplia variedad de opciones para jugar online este verano

Los casinos online a medida que ha ido incrementando el uso de internet, la tecnología y las redes sociales, en estos últimos años ha ido ganando mayor cantidad de jugadores. Incluso compiten bastante con los casinos físicos, los cuales se han quedado un poco más atrás en cuanto a la comodidad y la edad de sus jugadores.



Lo que más caracteriza a un casino online es el diseño que presenta cada uno de sus juegos que aloja. El mismo es mucho más llamativo, estimulante y divertido, lo que mejora mucho más la experiencia de juego y hace que no solo se trate del dinero sino también de la satisfacción y la diversión que deja en sus participantes.



Si bien muchos de los juegos tradicionales que se pueden encontrar en una sala de juegos físico también se pueden encontrar de forma online, obviamente el formato va a ser diferente. Lo bueno de los online es que pueden tener una amplia variedad de juegos y versiones de esos juegos diferentes, por lo que las opciones no son tan cortas. A continuación te contamos cuáles son las variedades más jugadas e interesantes.

Los tragamonedas

En primer lugar, los juegos más famosos tanto en casinos físicos como en uno virtual, son los tragamonedas, tragaperras, slots o ladrones de un solo brazo.



Los slots online funcionan a través de un software determinado que hace que se de el azar de cierta forma, dependiendo también de la configuración que maneje el sitio y del tipo de slot que sea.



De los slots más jugados de este año se encuentran: A Night with Cleo, Gonzo’s Quest, Gigantoonz y otros que también van a depender de donde juegues.



Puedes encontrar diferentes slots en los casinos online que van a variar su lote, sus premios, su probabilidad de ganar, sus gráficos y otras cosas más. Los tipos que existen son los Flat Top, los 3D, los de Bote Progresivo, los Multilínea, los Jackpot y los clásicos.

Las ruletas

En segundo lugar podemos ubicar a las ruletas que son tal vez el juego más viejo que se juega hace mucho en los casinos físicos y ahora también es de los más jugados de forma online.



El original es la ruleta francesa que es llevada a cabo por tres crupiers y es el que más chances de ganar da. La ruleta americana también es de las más jugadas online con un solo crupier y diferente orden de los números, así como la europea que varía en la rueda y en la gráfica del tablero. Otras que existen son la brasileña, la la relámpago, la quantum, la Lucky Star y otras.

Blackjack

Dentro de los juegos de cartas más conocidos está sin dudas el Blackjack que no requiere de un técnica de juego tan complicada. Consta en obtener mejore puntos que los que tiene el crupier sin pasarse de los 21, requiere de cuentas y los valores dependen de qué tan buenas son tus cartas.



También hay otras versiones como The New Blackjack que es bastante jugado en los casinos online pero que es más moderna e inteligente.

Dados o Craps

Los juegos de dados, también conocidos como Craps en un sitio de juego online van a depender de la versión a la que juegues que puede cambiar la modalidad de ganar.



Para este juego no se requieren técnicas para ganar, ya que dependen totalmente del azar como en los slots. Sí cuentan con ciertas reglas de juego pero las apuestas se pueden hacer en cuanto al resultado que obtenga el propio jugador o los demás jugadores de la mesa. Es bastante fácil de jugar y se puede hacer cualquier monto de apuesta.

Baccarat

El Baccarat o Bacará es un juego de cartas francesas bastante similar al Blackjack. Es bastante conocido en los casinos porque es el favorito de James Bond y ahora también puede ser jugado de forma online con crupiers en vivo o con juegos programados.



Es muy jugado porque no requiere de estrategias muy difíciles y es bastante sencillo. Hay que sumar 9 puntos con las cartas que se reparten y la apuesta depende de cada jugador.



En conclusión, los casinos online actualmente cuentan con una muy amplia variedad de juegos y lo que los hace más entretenidos o llamativos son las temáticas, diseños y versiones que ofrecen al jugador.