Kieran Culkin habla del fin de su personaje en 'Succession' y de cómo esta serie cambió su forma de actuar

Después de 5 años, Succession, una de las series más alabadas de HBO llega a su fin con la cuarta y última temporada. El reparto encabezado por Brian Cox como Logan Roy, cuenta con Jeremy Strong (Kendall Roy), Sarah Snook (Shiv Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Nicholas Braun (Greg Hirsch) y J. Smith-Cameron (Gerri Kellman).



La familia Roy llegó a las pantallas en 2018, y los seguidores de la serie pudieron verles destruirse los unos a los otros con intrigas, traiciones y escenas salidas de un cuento de locos, muchas de ellas improvisadas.

En las últimas semanas, durante la promoción de esta última entrega, se ha hablado mucho del proceso detrás de cámaras y como cada actor, recurría a sus propias herramientas para entrar en su papel. Por ejemplo, Jeremy Strong, quien da vida a Kendall, mucho antes de llegar a grabar entra en el personaje y lo mantiene hasta mucho después de que terminan la escena, algo que en un principio fue en parte criticado por el veterano Brian Cox, pero que ahora admite es “algo de admirar”.



Por su parte Kieran Culkin —hermano de Macaulay Culkin, el niño de 'Mi pobre angelito'—, quien da vida a Roman, ha tenido que moderar su técnica y “relajarse” para estar siempre atento a improvisar tanto con los escritores, como con el resto del reparto, mientras la cámara aún sigue encendida.



Culkin, de 40 años, interpreta al menor de esa familia disfuncional. El actor no sabe muy bien que decir cuando se le pregunta si le gusta su personaje. “¿Te gustas a ti mismo? No, ¿ves? Es algo así. Llegas a ser él un poco, y luego no es tan agradable. Pero no sé. Él es quien es”, asegura, tras despedirse de este papel que le valió varios reconocimientos y el favor de la crítica, por su interpretación de un ‘niño terrible’, que en el fondo tiene los pies muy bien puestos en la tierra.



¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de que era la última temporada?

Creo que puse cara de ¿eh...? Lo habíamos estado esperando todo el año. Cuando hicimos la tercera temporada, hubo una especie de rumores de que podría ser el final. Y incluso cuando lo ves, hay una posibilidad de que podría haber sido ese. Si no hubiera una cuarta temporada, podría ser una historia completa, aunque me gustaría ver más.



Durante las grabaciones, ¿sabían que estaban haciendo el final?

Tuvimos esa sensación durante toda la temporada. Tuvimos una reunión al principio donde Jesse Armstrong, el creador, me dijo que pensaba que era el final, pero no estaba seguro. Y luego me explicó toda la temporada. Cuando terminó, le dije: “Bueno, eso me suena como el final.” Y él dijo: “Podría ser, pero la historia puede seguir así...” Así que a medida que avanzábamos había una especie de sensación de “¿lo hará, no lo hará?”. Al hacer la lectura del capítulo diez sentí que este podía ser un buen fin, o que podía haber más. Cuando se hizo el anuncio, realmente sentí una especie de alivio en cierto modo. Un cierre. Algo así como: “Bien. Si vas a romper conmigo, hazlo ya. No me dejes esperando”.



Brian Cox opina que Roman es el hijo más emprendedor y el que tiene más potencial. Pero su boca sucia se interpone en el camino.

Bueno, quiero decir, ¡Logan tiene la boca más grande! Peor que Roman, diría yo. Y mira lo lejos que lo llevó.



¿Ese potencial, o visión de negocio, que es otra cosa que según Brian, hace que Roman, de todos sus hijos, sea el sucesor más probable?

Yo diría que sí. Y lo ha estado diciendo durante un par de años. Si tuviera que ser dado a uno de sus hijos, Roman está en la mejor posición para ello. Es curioso que Brian dijera que es el que más sabe de negocios. Pero no creo que él tiene una firme comprensión de cómo funcionan todos los negocios. Él tendría que hacerlo como Logan lo hizo, que es iniciando la empresa. Creo que si se le diera esa oportunidad, podría hacerlo. Tiene una visión clara sobre lo que quiere, sin tratar de reinventar la rueda, que es lo que los otros hijos tratarían de hacer y por eso fracasan.



¿Cómo influyó en usted la naturaleza improvisada de esta serie?

Fue como tirar el libro de reglas. Antes leía el guion una y otra y otra vez. Tenía una idea muy concreta. Luego vine aquí, y vi lo rápido y suelto que juegan los guionistas. Ellos simplemente cambian nuestro diálogo, o se deshacen de él por completo. Estoy como: “¿Qué carajo?”. Al final me incliné hacia eso, y dejé de sobre-prepararme. Incluso llegué a un punto en el que dejé incluso de ver qué escena iba a hacer al día siguiente.



¿Ha sido divertido?

Es muy divertido, porque mantiene las cosas vivas, te mantiene alerta. Es aterrador. Pero siento que si trataste de hacer eso en otro programa donde alguien ha escrito algo y quieren ensayarlo, Dios no lo quiera... ¡Ya no sé ni cómo hacerlo!



