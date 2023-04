¿Qué pensaría Jairo Varela del nuevo álbum del Grupo Niche? Esto responden sus más allegados

Cuando apenas asomaba a la realidad el sueño del maestro Jairo Varela y su Grupo Niche, a finales de los años 70, melómanos y bailadores en el mundo asistíamos a la creación de la que sería la orquesta salsera más importante de nuestro país, que propondría una nueva manera de hacer salsa, y colombiana enriquecida con ritmos musicales ancestrales del Pacífico norte de Suramérica.



Desde su primer álbum, Al Pasito, publicado en 1979 bajo el sello Daro, y producción tras producción, el Grupo Niche acostumbró a sus seguidores a que, en cada una vendrían sorpresas melódicas, para quedarse en el corazón de la inmensa legión de nichistas.



Normalmente cuando fallece el creador de una agrupación musical, la banda pierde el norte, cambia de estilo y no llega, de manera decidida, a sus seguidores. Con el Grupo Niche sucedió algo distinto. Gracias al tesón de Yanila Varela, hija mayor del maestro Jairo Varela, y al aporte artístico del maestro José Aguirre, este no sólo no se apagó, hoy es una de las agrupaciones caleñas más importantes en la industria musical del mundo, ganadora del Latin Grammy y del Grammy anglo.



La mezcla de Niche Sinfónico es del seis veces ganador del Grammy anglo, Eric Schilling, una experiencia sonora con sonido envolvente 3D.

Niche Sinfónico es un proyecto que aporta para resaltar la cultura de la ciudad. Foto suministrada por Grupo Niche.

Este año sorprenden con el álbum Niche Sinfónico. “Es una experiencia maravillosa, queríamos lograr un disco orgánico. Desde que hicimos los arreglos queríamos que fuera una producción grande, con el sonido único de Niche y su majestuosidad, acompañado de una inolvidable orquestación sinfónica, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia”, puntualiza José Aguirre, director y productor del Grupo Niche.



La grabación de dicha producción supuso una gigantesca empresa, al estilo de la tendencia del maestro Aguirre; se realizó en estudios con tecnología de punta, en Miami, Los Ángeles, Bogotá y Cali, y en cinta analógica de dos pulgadas, logrando la calidad que tiene como política de excelencia el Grupo Niche, que incluyó la mezcla inmersiva, en sistema de 64 canales únicos, acudiendo al uso de la tecnología Dolby Atmos Music.



Sobre la idea, origen y desarrollo de Niche Sinfónico, Yanila Varela, gerente general de la agrupación, nos manifestó: “Tuvimos varias etapas. Este proyecto nos tomó cinco años. Con José Aguirre, nuestro director y productor, siempre intercambiamos ideas y en una charla coincidimos con esta propuesta sinfónica. Tratamos de desarrollarla, pero las cosas no se dieron y le dimos un pare al proyecto. En otra conversación decidimos que él empezara a trabajar en los arreglos, pero se atravesó la pandemia. Cuando esta pasó, a José lo contratan para un proyecto independiente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Él se reúne con el maestro Juan Antonio Cuéllar, gerente general de la misma y hablan sobre la propuesta de trabajar con el Grupo Niche. Le encantó la idea y, aunque era complicado por costos y traslados, arrancamos el proyecto.



No podemos dejar de imaginar a Jairo Varela en algún lugar del universo viendo y gozándose todo lo que está sucediendo con su agrupación. “Si mi padre desde algún lugar donde se encuentre pudiera observar lo que con mucho esfuerzo hemos logrado, estaría orgulloso, muy orgulloso”, manifiesta Yanila Varela.



Es que enfrentarse con oído fino al Grupo Niche y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, es iniciar un viaje por los vericuetos de la música exquisita. Cuando uno escucha el álbum, en el primer corte, Hagamos lo que Diga el Corazón, se topa de frente con la intro, tocando heraldos como para la lectura de una proclama. Luego la Sinfónica, en todo su esplendor, interpreta una melodía que da la sensación de viajar en un vuelo ligero y ahí, de manera sutil, se hace la transición entre la sinfónica y el Grupo Niche y el encargado es un bongó.



La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Grupo Niche lograron versiones de los clásicos del Grupo Niche que han sido elogiadas por los seguidores. Foto suministrada por Grupo Niche.

"Si mi padre desde algún lugar donde se encuentre, pudiera observar lo que con mucho esfuerzo hemos logrado, estaría orgulloso, muy orgulloso”, Yanila Varela, hija de Jairo Varela.

Sobre el mensaje intrínseco del arreglo, Aguirre responde: “La introducción al álbum es muy linda, hacemos gala de la majestuosidad tanto de la Orquesta Sinfónica como de la del Grupo Niche, y toma más fuerza esa calificación de majestuoso. Lo que hace el arreglo es que tomamos el motivo principal de la introducción original y se lo ponemos a hacer a los cornos franceses, dándole una audiencia épica y debajo está el bombo sinfónico tocando unos golpes que emulan los latidos del corazón”.



“Luego rompe una melodía muy romántica, linda, tocada por la Orquesta Sinfónica para desembocar al bongó que da la entrada a la voz de Alejandro Íñigo, quien hace una interpretación maravillosa de esta obra romántica del maestro Jairo. Esta música se escribió desde cero pensando en magnificar su obra, el sonido Niche que no se podía perder, había personas que pensaban que eso iba a ocurrir o que se iban a dormir en los conciertos. Es música clásica, pero está latente, en todo momento, el sonido del Grupo Niche.



La orquesta estuvo conformada por la sección de cuerdas, 60 músicos; sección de vientos de madera, 12 músicos; Corno Francés, cuatro músicos; sección de metales, 11 músicos; Percusión sinfónica, cuatro músicos; percusión Niche, tres músicos; piano y bajo Grupo Niche; cuatro cantantes, Alex Torres, Luis Araque, Fito Echeverría y Alejandro Íñigo.

Juan José Aguirre Chamorro, hijo del maestro Aguirre, fue su coequipero en la creación de los arreglos de Niche Sinfónico. Joven talentoso, quien estudia en Berklee College of Music: “Haber participado en este proyecto fue increíble. Lo llamamos el proyecto Unicornio por las circunstancias en las que ocurrió, únicas, y para mí, con la poca experiencia que tengo a mi edad y en los trabajos, haber podido hacerlo bajo las alas del Grupo Niche y de mi papá a cargo del proyecto fue inmenso para mí, tengo una gratitud gigantesca. Fue una oportunidad de aprendizaje invaluable. En cuanto a los arreglos fue un desafío muy grande. Siempre se hizo con muchísimo respeto con Jairo Varela, los arreglos y los nichistas en mente, buscando servirle a la música y darle ese respeto y ese honor que debe dársele al Grupo Niche y a una Orquesta Sinfónica como la Nacional de Colombia”, afirma Juan José Aguirre



El gran impacto que ha tenido Niche Sinfónico desde el 24 de marzo pasado, fecha en la que se hizo el lanzamiento mundial, hace prever la obtención de muchos premios a nivel internacional por innovación, calidad, estructura, concepto y desarrollo, en un álbum en el que mucho se pensó que Niche sonaría acartonado o clásico y sucedió lo contrario.



La Orquesta Sinfónica de Colombia es protagonista en el mismo nivel con el Grupo Niche, y aún, con toda su parafernalia instrumental y exquisitez en su sonido, sonó salsera, sonó a Niche, que es el patrimonio que millones de nichistas defienden en el mundo entero.