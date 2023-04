Tras el boom de su nuevo álbum Mañana será Bonito, que incluye la canción TQG, al lado de Shakira, La Bichota va a la conquista de nuevos países y públicos. Este éxito se encuentra en el puesto número 4 en la lista global de Spotify y en el puesto número 31 en la lista de Billboard a nivel global, siempre es bonito para Karol G.



Atrayendo siempre lo más bonito a su vida y recibiendo reconocimientos, La Bichota estuvo como invitada estelar en Saturday Night Live, el famoso programa televisivo de humor con 48 años al aire.



En escena apareció la cantante luciendo un outfit blanco con cut outs, una flor blanca en el cabello y un coro que la acompañó con la canción ‘Mientras me curo del cora’, perteneciente a su cuarto álbum, ‘Mañana será bonito’. Con toda la energía que la caracteriza invito a su público y espectadores a disfrutar de lo mejor de su talento. Luego ‘Tus gafitas’, fue el tema que interpretó con desde un convertible negro y cuatro mujeres más la acompañaban tocando la batería, teclado, guitarra y bajo. A diferencia del primero, se presentó con un atuendo negro en cuero brillante y de puntas mucho más audaz.

📸: Karol G cantando "Tus Gafitas" en Saturday Night Live 🖤✨️ pic.twitter.com/itsBHLhpS3 — Karol G Streaming (@KarolGstreaming) April 16, 2023

Como el programa cuenta con varias secciones, en una de ellas actuó la paisa en un sketch que tenía por escenario un salón de clase, allí dos compañeros la llaman y ella entra con una camiseta que llevaba estampada la palabra “Photoshop”, pero encima de ella había una señal de prohibición de color rojo. Una critica que dejó la cantante colombiana a propósito de su imagen en la portada de la revista ‘GQ’. En sus redes sociales, la artista se pronunció respecto a su imagen que había sido drásticamente modificada, como dijo en su momento: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Señor Macintosh came in feeling bueno, but now he feels así así pic.twitter.com/oo4V9WTqSZ — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 16, 2023

El programa, que fue dirigido por la actriz cubana Ana de Armas, dejó ver una Karol G más cómica y crítica con el tema de las modificaciones a su imagen. Lo cierto es que la colombiana brilló por su capacidad de actuar en este reconocido programa de televisión.



En su cuenta privada de Telegram le contó a sus fans que el día en que se iba a presentar en el programa, tenía que estar a las tres de la tarde y se llevó su 'loncherita' con el almuerzo porque había desayunado tarde. Tuvo que hacer pruebas de vestuario, de sonido, ensayos en escenografía y maquillaje, tanto fue el acelere de ese día, que se había pasado su hora de almuerzo. Pero como dijo ella a sus fans, eso mucho no lo ven, que detrás de cada actividad hay una gran producción que a veces los deja sin tiempo para sus propias cosas.



Con todo esto, Karol G demuestra una vez más que su dedicación y constancia le ha permitido recoger los frutos de todo su esfuerzo, colocándola como una artista referente a nivel mundial en el top musical reconocido.