Juan Pablo Mejía, el paisa que enamoró con su arte a figuras como James Rodríguez y Nicky Jam

Las obras de arte de Juan Pablo Mejía han cautivado a muchos famosos de Latinoamérica, quienes han decidido decorar sus lujosas mansiones con las piezas del artista paisa, entre ellos se encuentran cantantes como Nicky Jam y Maluma y de deportistas como el mexicano Canelo Álvarez y el colombiano James Rodríguez.



"Mi arte ha llegado a hacer parte de hogares maravillosos.

Me siento más que orgulloso de ver el amor y el interés de

personas muy reconocidas, pero además con una calidad humana

maravillosa como lo son: Maluma, J Balvin, Nicky Jam. Él

boxeador Canelo Álvarez. Los futbolistas James Rodríguez y

David Ospina. Gilberto Mendoza y la World Boxing Association,

Juan Diego Mendoza y La Industria INC, entre muchos otros", comenta.



El arte, carisma y talento de Juan Pablo Mejía han llegado con sus piezas a grandes organizaciones como la Fundación Maestro Cares. Juan Pablo Mejía

Juan se crió en medio del arte, sus tíos pintores, escultores y escritores y desde niño comenzó a explorar diferentes técnicas. "En mi familia respiramos y vivimos por y para el arte. Desde mi infancia el amor por el arte surgió de ver, pintar, lavar pinceles y arreglar bastidores, observando y conociendo las técnicas base que con los años he transformado en lo que hoy en día son mis piezas de arte", recuerda.



A pesar de la influencia de su familia, desde el principio su sueño no era ser artista, primero decidió estudiar Ingeniería Civil hasta que llegó una situación económica que lo llevo a volverse a encontrar con el arte para terminar de pagar su carrera.



"Durante el 2013, mientras estudiaba Ingeniería Civil, la vida me

llevó a una situación económica difícil, pero fue justo este momento

lo que desató en mi vida la época más colorida y mágica que me

tiene hoy haciendo lo que más disfruto, arte", cuenta.

Sus obras se han vendido por todo el continente americano y Europa Juan Pablo Mejía

Su crecimiento ha sido acelerado, al punto que no solo se ha convertido en el artista de los famosos, sino que es el “artista oficial” de la WBA (Asociación Mundial de Boxeo), pero el artista busca seguir creciendo en su profesión, "Llegar a nuevos países, que mi arte esté en todos los

continentes. Me imagino en Japón, en museos. Seguiré posicionando mi talento, sé que las colecciones que vienen me irán llevando a lugares y experiencias mágicas", dice.