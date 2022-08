Joven acusó a escoltas de la influencer 'Epa Colombia' de amenazarla con armas de fuego

La influencer y empresaria Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', se encuentra protagonizando una nueva polémica, esta vez porque, al parecer, sus escoltas habrían amenazado a una joven con un arma de fuego.



Al respecto, la joven denunció que la influencer habría llegado a un establecimiento de comida ubicado en el occidente de Bogotá donde quería comprarse una hamburguesa, sin embargo, al querer colarse en la fila de los vehículos para evadir la congestión, las personas que estaban en el lugar no lo permitieron.



Por lo cual, según dijo la joven, los miembros del esquema de seguridad motorizado de la empresaria de productos para el cabello se exaltaron y empezaron a realizar tiros al aire. Frente a lo ocurrido, el personal encargado de la seguridad del lugar le pidió a los hombres y a su protegida abandonar el establecimiento.



Aunque en algunos videos se evidencia a los escoltas discutir con las personas que estaban en el lugar, la influencer no se ha pronunciado al respecto.

Contexto porque no quiero hablar más del tema. pic.twitter.com/FHQ3qgcmzf — valentina Pérez (@titinapb) August 1, 2022