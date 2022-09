'Johnny Vs. Amber: el último juicio': ¿Dónde ver la docuserie sobre el polémico caso judicial?

Johnny Depp y Amber Heard han protagonizado uno de los más grandes escándalos de la industria del cine y la televisión, que les ha costado millones de dólares en contratos cancelados y la opinión pública dividida.



Ahora, este martes 20 de septiembre, la plataforma HBO Max estrenará la docuserie ‘Johnny Vs. Amber: el último juicio’, que promete contar la historia desde adentro del juicio que se transmitió en todo el mundo y que fue visto por millones de personas, en especial a través de las redes sociales.



Con acceso íntimo a los abogados de Depp, expertos legales y periodistas, la serie presenta un relato forense de las pruebas clave y los puntos de inflexión del caso desde ambas partes, permitiendo a los espectadores llegar a sus propias conclusiones.



La docuserie arranca con la investigación de la parte del afamado actor, Johnny, mientras su equipo detalla su infancia abusiva y su dependencia a las drogas ante el mundo. También sigue a sus abogados mientras se preparan para interrogar a Amber, presentando una versión alternativa de los hechos para demostrar que el propio Johnny fue víctima de abusos domésticos.



No fue una tarea fácil para Depp tras perder un caso de difamación en Londres en el que un juez decidió que los periodistas podían llamarle justificadamente ‘maltratador de mujeres’. Todo está en juego para Johnny, que se enfrenta a su ex esposa Amber Heard en los tribunales de Estados Unidos para intentar limpiar su nombre.



Con acceso íntimo a su equipo legal, la serie incluye imágenes entre bastidores y relatos de primera mano sobre el desarrollo de la batalla legal. Revela con detalle gráfico las luchas dentro de su matrimonio.



Luego sigue el relato de Amber, incluyendo su descripción detallada de la supuesta agresión sexual contada en cámara por primera vez, y cómo los defensores de Depp la atacaron a través de las redes sociales.



En la segunda parte, la historia de Amber Heard, quien se vio obligada a acudir a los tribunales por su ex marido e icono de Hollywood, Johnny Depp. Este documental analiza el relato de Heard sobre el matrimonio mientras intenta demostrar que uno de los actores más importantes del mundo era un marido violento y abusivo. Ante la mirada del público de todo el mundo,



Amber subió al estrado y por primera vez describió con detalle las graves acusaciones de agresión sexual, para luego ser insultada y menospreciada en las redes sociales. El espectador encontrará un análisis de la historia detrás de los memes y la mujer que el mundo decidió odiar, pero que siguió luchando.