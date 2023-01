Jennifer López protagoniza 'Bodas de plomo', la nueva comedia romántica de Prime Video

El 27 de enero será el día en que los seguidores de Jennifer López la podrán ver vestida de novia camino al altar para decir el ‘Sí, acepto’ en el altar, a un hombre que no es Ben Affleck.



Se trata de su personaje de Darcy en ‘Bodas de plomo’, la película que en los próximos días estrenará la plataforma Prime Video que está enmarcada dentro del género de la comedia romántica de acción bajo la dirección de Jason Moore.



En ella, Jennifer López es Darcy, quien se prepara para contraer matrimonio con Tom (Josh Duhamel), quienes decidieron reunir a sus queridas pero obstinadas familias para el mejor viaje de bodas, justo cuando la pareja se empieza a arrepentir.



Por si eso no fuera una amenaza suficiente para cancelar la celebración, repentinamente las vidas de los asistentes están en peligro ya que todos son tomados como rehenes, pues la ceremonia se celebra en una de las tantas islas paradisíacas filipinas, por lo que la frase típica de los matrimonios, ‘Hasta que la muerte los separe’, cobra un nuevo significado en esta divertida aventura llena de adrenalina, ya que Darcy y Tom deberán salvar a sus seres queridos, si no se matan entre ellos primero.



Aunque en la historia sucede en una isla paradisíaca de Filipinas, en realidad, la mayor parte del rodaje se produjo en distintas regiones de República Dominicana.



Además de la actuación de Jennifer López y Josh Duhamel en los papeles principales, cuenta con un elenco en el cual se cuentan varias estrellas internacionales, como la legendaria actriz brasilera Sonia Braga, junto a Jennifer Coolidge, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernández, Desmin Borges, Steve Coulter y Alberto Isaac, entre otros.



Dentro de las curiosidades que presenta esta comedia romántica está la participación, bastante activa, dentro del elenco, de la estrella del rock de las últimas tres décadas: Lenny Kravitz.