Irene Vallejo habla de su libro 'El infinio en un junco' en Hay Festival

En libro sobre la historia del libro, donde se citan libros que a su vez hablan de otros libros... Así es la “puesta en abismo” escrita por Irene Vallejo en ‘El infinito en un junco’ (2019), un ensayo erudito que, no obstante su rigor histórico, se lee como una emocionante novela de aventuras, en la que los lectores recorren todo el camino de ese objeto maravilloso llamado libro.



Desde sus orígenes en las tablillas de barro sumerias, pasando por los papiros de junco en Egipto que dieron origen a la biblioteca de Alejandría, así como los preciosos códices medievales escritos a mano por monjes, los primeros libreros venecianos, llegando hasta el libro impreso y digital, en el que posiblemente el lector esté leyendo, ahora mismo, esa historia sobre los libros.



Irene Vallejo es una filóloga española que durante años se dedicó paciente, y placenteramente, a rastrear en fuentes antiguas, de las más antiguas bibliotecas del mundo (Oxford y Florencia) las historias aún no contadas de la cultura libresca. Su libro ‘El infinito en un junco’, recibió en 2020 el Premio Nacional de Ensayo en España, y actualmente, con más de 50.000 ejemplares vendidos, se encuentra entre los libros más exitosos a nivel hispanoamericano.

¿Por qué decidió escribir un libro sobre libros, cuando ya existen tantos sobre el tema?



Así es, de hecho ‘Una historia de la lectura’ de Alberto Manguel fue como mi brújula y mi inspiración, yo soy muy consciente de que existen incluso librerías que dedican estanterías completas a los libros sobre libros.



Partiendo de esa humildad, de reconocer que no es un tema original, sentí necesario escribirlo cuando muchas voces proclamaban el fin del libro de papel, con la llegada del libro electrónico.



Pero desde mi perspectiva de historiadora, contemplando el curso de los libros y todo el camino que ha recorrido este objeto asombroso, tenía una visión discrepante del asunto, por eso quise escribir un libro que fuera un homenaje pero, al mismo tiempo, un testimonio de esperanza.



Aunque también quiero resignificar la relación entre el libro de papel y el libro electrónico, yo creo que se trata de una convivencia y no de una competencia.



Mi libro es un reconocimiento a toda esa magnífica gesta de supervivencia del libro de papel, a todas las ventajas que sigue ofreciendo en el siglo XXI, por eso me gusta la reflexión de Umberto Eco cuando dice que el libro es uno de esos objetos casi perfectos, como la rueda, la cuchara, la silla, las tijeras o el martillo, casi imposibles de mejorar.

En su libro destaca el papel que tuvieron las mujeres lectoras y escritoras en la antigüedad…

Como filóloga yo siempre he consultado las fuentes antiguas buscando a las mujeres, y aunque nunca son el tema principal, recogiendo datos dispersos se logré construir una imagen de conjunto de esas mujeres y su papel en esta historia del libro, la lectura y la escritura.



Yo siempre había escuchado mencionar que el aporte de las mujeres había sido casi nulo en la antigüedad, pero me sorprendí de encontrar huellas, aunque solo fueran retazos de la presencia de muchas más mujeres de las que nunca sospeché. Creo que la labor intelectual de las mujeres como pensadoras y como transmisoras del saber siempre ha estado arrinconada y oculta, y no se ha valorado en la medida que merecía, ‘El infinito en un junco’ también es un canto a todas ellas.

Otro aspecto importante de su libro es la oralidad, ¿tiene trascendencia en la actualidad?

Sigue ocupando un lugar esencial, aunque yo he querido homenajear al libro como vehículo del conocimiento de ideas y relatos, también he querido destacar el poder de la oralidad, porque el libro no destruyó esta capacidad, ha seguido existiendo.



La oralidad ha seguido en nuestro mundo a través de las historias que nos contamos, en la radio, los podcast, los audiolibros, porque la tecnología es su aliada, por ejemplo para hablarnos en la distancia a través de plataformas, como sucede actualmente. Pero la oralidad adquiere su forma originaria cuando le contamos cuentos a un niño, esa es la misma magia que congregaba a nuestros antepasados, los cazadores recolectores, alrededor de las hogueras al caer la noche.

“La violencia y las distintas formas de opresión también están presentes en la historia del libro, algo de lo que debemos ser conscientes y críticos”.

