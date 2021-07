El actor Bob Odenkirk fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un colapso mientras rodaba la popular serie de televisión 'Better Call Saul', en Nuevo México, informaron medios de comunicación estadounidenses.



La publicación de entretenimiento TMZ dijo que Odenkirk "cayó" en el set el martes y fue "inmediatamente rodeado por miembros del equipo que llamaron a una ambulancia".



Por su parte, la revista Variety informó que el actor estaba recibiendo atención médica y el motivo de su colapso aún no había sido revelado.



Odenkirk, de 58 años, estaba grabando la última temporada de la serie 'Better Call Saul', en la que interpreta al protagonista principal, Jimmy McGill, un letrado y estafador de poca monta que se convierte en un prominente abogado defensor bajo el nombre de Saul Goodman.

La serie es un spin-off de la célebre 'Breaking Bad', considerada como una de las mejores series de televisión de la historia.



En esa serie, Odenkirk interpreta al abogado de Walter White, un maestro de escuela convertido en traficante de drogas.



Odenkirk ha recibido cuatro nominaciones a los Emmy, premio que había conseguido en dos ocasiones, y a los Globos de Oro como mejor actor por 'Better Caul Saul'.



Se espera que la sexta temporada de 'Better Call Saul' se estrene a principios del próximo año.