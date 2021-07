Tommy Dorfman, de la serie '13 Reasons Why', revela que es una mujer transgénero 

Tommy Dorfman, quien se hizo conocida por interpretar a Ryan Shaver en la serie de Netflix '13 Reasons Why', reveló que se identifica como una mujer transgénero.



La actriz estadounidense, que no se cambiará el nombre, hizo su anuncio en una entrevista que dio a la revista Time y poco después en una publicación que hizo en su perfil de Instagram.



"Estoy emocionada de volver a presentarme ahora como la mujer que soy hoy en día. Mis pronombres son "ella/su". Gracias a Time por el espacio, a (la escritora) Torrey Peters por redactar esta historia y a la fotógrafa Gizelle Hernández por estas imágenes", escribió Dorfman, que acompañó su publicación con las imágenes que Hernández le tomó para la revista.



La actriz se mostró "especialmente agradecida con cada una de las personas trans que recorrieron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos, antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo".

Vea también: 10 años sin Amy Winehouse: fanáticos le rinden homenaje en Londres



En la entrevista con Time, Dorfman reveló que durante un año "me he estado identificando en privado y viviendo como una mujer. Una mujer trans".



Al ser indagada si esto significaba su 'salida del closet', la actriz indicó que es "gracioso pensar en 'salir', porque nunca he entrado a ninguna parte. Lo veo hoy como una reintroducción de mí como una mujer, habiendo hecho una transición médica. 'Salir del closet' siempre es visto como una gran revelación, pero yo nunca he estado adentro. Hoy se trata de dar claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son femeninos. Mi nombre es Tommy".



La artista estuvo documentando su transición a través de su cuenta de Instagram. La escritora le preguntó entonces cuál era la diferencia entre hacer el anuncio y seguirlo dejando como algo "implícito".



"He estado viviendo en esta otra versión de 'salir del armario' en la que no me siento suficientemente segura para hablar de ello, así que simplemente lo hago. Pero reconozco que la transición es bellísima. ¿Por qué no dejar que el mundo vea cómo se ve? Entonces guardé, en Instagram, una 'cápsula del tiempo' tipo diario (...) sin embargo, he aprendido como persona que se enfrenta al público que mi rechazo a dar claridad puede despojarme de la libertad para controlar mi propia narrativa", argumentó.



Además, aseveró que no se cambiará el nombre porque "llevo el nombre del hermano de mi madre, que falleció un mes después de que nací, y siento que estoy muy conectada a ese nombre, a un tío quien me abrazó mientras él estaba muriendo. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy".



Finalmente, sobre su futuro actoral, indicó que no está interesada en interpretar personajes masculinos e indicó que está pensando en cómo 'incluir' su cuerpo trans en el cine y la televisión.



"(La directora) Lena Dunham me dio mi primer papel como una mujer el año pasado, eso fue demasiado emocionante y validador. I personalmente, es una 'locura' tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como su tuviera 14", apuntó.