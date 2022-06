Hogao de exportación: la historia de la pareja caleña que le lleva la sazón colombiana al mundo

¿Quién no ha comido unos fríjoles, arroz, lentejas, pollo o patacones con un buen hogao? Digno de las tradiciones ancestrales del país, este guiso tradicional es una de las bases del sabor colombiano. La mezcla perfecta entre cebolla larga, cebolla cabezona, tomate, ajo, comino, sal y pimienta.



Y ha sido una caleña, Natalia Varela, quien junto a su esposo, Jaime Eduardo Forero, han llevado esta receta tradicional a cruzar fronteras. Con ‘Hogo con todo’, esta compañía mediana exporta este guiso actualmente a algunos países de Latinomérica y Europa, poniéndole sazón a la gastronomía mundial.

Este curioso emprendimiento —que ya tiene recorrido internacional—, nació de la nostalgia de la joven por los sabores de su tierra. “Fui a España a estudiar una maestría y allá añoraba la comida colombiana, la sazón de mi casa, de mi abuela; así que hacía las recetas de la familia y las compartía con mis compañeros de otros países. La gente se enamoró del hogao; es inevitable no hacerlo”, cuenta Natalia Varela, co creadora de la marca ‘Hogo con Todo’.

Natalia sufre de varias alergias. Por esto, ella y su esposo han buscado la receta perfecta, que pueda ser consumida por cualquier persona, y cuidando la salud de los amantes del hogao.

Tenerlo siempre listo para combinar con las comidas, es la premisa de la marca, evitando el arduo y engorroso trabajo que implica picar. “Con la intención de mantener siempre presente mi casa, trataba de tener todo el tiempo hogao listo en la nevera, para mis comidas y mis invitados, y así, poco a poco, fui perfeccionando la receta, al cabo de un tiempo mis amigos empezaron a pedir que se los vendiera, ahí se fue sembrando la idea”, explica Natalia.



En su carrera como diseñadora industrial tuvo una fuerte relación con la cocina, pues se enfocó en el mercadeo alrededor de los alimentos, pero este se encuentra muy lejos de lo que es ponerse el delantal.



“Esta una pasión que no sabía que tenía y, cuando me di cuenta de que existía un mundo gastronómico desde el mercadeo, me pareció genial. Ya cuando inició el sueño de ‘Hogo con todo’, fue una locura porque yo ni sabía cocinar un huevo, pero según mi familia y amigos dicen que tengo muy buena sazón, entonces cada vez me apasiono más en este tema”, recalca.

Hogo con Todo es un producto saludable que cuenta con cinco calorías por porción; además, es apto para veganos y vegetarianos,, no tiene gluten ni azúcares añadidos.

Hogo con Todo, un sueño muy colombiano



Con la llegada de la pandemia y siguiendo el anhelo de crear su propia empresa, a la pareja se le ocurrió la idea de empezar a vender hogao a domicilio en Bogotá, donde viven actualmente. “Mi esposo dijo: ‘Amor, pues vendamos tu receta, mira que a todo el mundo le encanta’, y pensé ‘qué idea tan loca, no creo que pueda con esto’. Él llegó a la casa con 24 frascos y yo me preguntaba ¿quién va a comprar esto?, pero lo hicimos de manera empírica”, manifiesta la caleña. Las ideas fueron fluyendo y la empresa creciendo, al ver que las personas empezaron a interesarse con su trabajo, sus amigos y cercanos los motivaron a oficializar su emprendimiento.



“Una amiga de mi esposo nos dijo que la idea era buena y que podíamos contratar una planta para producir a gran escala, y en plena pandemia dijimos ‘¡hagámosle!’, así que iniciamos a trabajar en todos los procesos necesarios para sacar los permisos, hoy en día ya la empresa tiene un producto completamente avalado por el Registro Invima, para comercializarlo en cualquier punto de venta”.

Un estudio de la Universidad de Barcelona, encontró que el hogao es un aderezo saludable, ya que ayuda a reducir enfermedades cardiovasculares y a prevenir algunos tipos de cáncer.

La sazón que traspasa fronteras



Actualmente, se encuentra buscando la oportunidad de crecer a nivel nacional para llegar a todos los rincones del país. “En Cali nos han apoyado demasiado, mis padres cada que nos visitan llevan su ‘camionado’ de frascos; tenemos varias empresas que tienen nuestro producto en sus tiendas. También esperamos llegar a Bucaramanga de donde es Jaime Eduardo, pues su familia está allá y queremos poder crecer en estas ciudades que es de donde venimos”, cuenta Natalia.



Otra de las capitales colombianas donde el hogao listo se ha abierto al mercado, es Medellín, “para nosotros, esta ciudad es importantísima, porque tiene un mercado que está enfocado en lo saludable, y el ‘Hogo con Todo’ tiene cero grasas saturadas pues trabajamos con productos antialérgicos”, concluye la caleña que internacionalizó el hogao.

El hogao es una marca distintiva, que refleja lo que es la cultura culinaria colombiana. Las personas se identifican o se sienten en casa cuando prueban la sazón con la que crecieron, es nuestra idea”. Natalia Varela, empresaria caleña.

Ahora, con este emprendimiento que ha llegado a las puertas de sus amigos en España y otras partes de Europa, buscan hacer parte de la marca país, contando con los permisos necesarios de entidades como Pro Colombia, entre otras, para empezar a exportar de manera industrial.



“Así como a mí me pasó en la maestría, que yo recordaba con nostalgia el sabor de mi tierra, hay muchos latinos en el mercado internacional que añoran este tipo de recetas. Sabemos que países como Estados Unidos pueden ser un lugar donde nuestro producto los hará felices, no solo a los que extrañan estos sabores sino a los nuevos públicos”, aporta Natalia.

El origen de esta receta



Las raíces de los sofritos están en la cocina persa, que siempre utilizó la cebolla como ingrediente principal. “Es posible que hayan sido las tropas de Alejandro Magno las que llevaron esta preparación al antiguo continente”, explica en una de sus investigaciones el antropólogo Carlos Sánchez. También se cree que las primeras versiones de esta salsa no tenían tomate, sino que se incorporaron en América por los esclavos.