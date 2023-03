History estrena en Semana Santa, 'El Peregrino', la serie documental que explora las tradiciones religiosas del mundo

La nueva producción original de History, 'El Peregrino' llega a las pantallas latinoamericanas el próximo viernes 7 de abril, en el marco de Semana Santa, para explorar las tradiciones religiosas del mundo y los ritos de la humanidad junto al periodista y documentalista chileno Jorge Said.



La nueva producción va en busca de la historia y de la fe en un increíble viaje por los misteriosos caminos que recorren millones de personas motivadas por sus distintas creencias, las que muchas veces generan

verdaderas pasiones que movilizan a grandes masas de hombres y mujeres que recorren kilómetros e incluso atraviesan mares y continentes para profesar su fe o simplemente mostrar sus sentimientos por aquello en lo que creen.



En cada destino, ‘El Peregrino’ encuentra una cultura por descubrir y en cada creencia una historia de cientos de años que sigue vigente en la actualidad.



Jorge Said, realizador y presentador de la serie, es ‘El Peregrino’ y en esta nueva producción original de History, que recorre lugares sagrados en los cinco continentes, adentrándose en interminables junglas, subiendo a lo más alto de las montañas cerca del cielo y bajando a las profundidades de la tierra para encontrar las más emocionantes y espectaculares peregrinaciones de la humanidad.



De Sudamérica hasta Asia, Said emprende un viaje incesante descubriendo los misteriosos caminos de la espiritualidad, los lugares sagrados del mundo que esconden la fe de cada pueblo. En esta primera temporada de 10 episodios, los destinos incluyen Brasil, México, Bolivia, Ibiza, Ucrania, Grecia, Finlandia, Rusia, Arabia Saudita, Qatar, Etiopía y Egipto.



Cada episodio de 45 minutos, mostrará a la audiencia cómo se viven la espiritualidad, los ritos y tradiciones que van desde lo místico, pasando por el New Age y pasiones más terrenales como el fútbol.



Todas creencias que desatan el fervor de millones de personas

alrededor del mundo, generando grandes movilizaciones y aglomeraciones de personas, todas con un mismo fin.



“Tener a Jorge Said en las pantallas de History con 'El Peregrino', es una alegría enorme porque se trata de una serie que es producción original nuestra, reforzando el trabajo que venimos desarrollando desde hace años con producciones locales. Sin embargo, esta vez hemos salido a recorrer los cinco continentes en busca de nuevas historias que, estamos seguros, cautivarán a nuestra audiencia”, comentó Miguel Brailovsky,

Senior VP de Contenido de History Latin America