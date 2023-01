Harry contra William: detalles de la pelea en la familia real que se roba la atención mundial

Breve fue la tregua que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle concedieron a la familia real de Inglaterra. Aunque se reunieron con ellos para despedir a la reina Isabel II durante su funeral, en septiembre de 2022, la paz propiciada por el duelo llegó a su fin en diciembre del mismo año, a raíz de la serie documental ‘Harry & Meghan’ que los duques de Sussex estrenaron en Netflix.



No bastaron los seis capítulos, en los que, entre otras revelaciones escandalosas, la pareja real contó sobre filtraciones de cartas privadas y celos de popularidad entre la monarquía, también insinuaron que existe un “sesgo inconsciente” de racismo en la realeza. Además, en el último capítulo, Harry señala a su padre, el hoy rey Carlos III, de mentiroso.



Las acusaciones de racismo no son nuevas, ya en 2021, durante la controversial entrevista con Oprah Winfrey, Harry habló de la discriminación que sufrió su esposa. A lo que luego respondió su hermano William, “no somos una familia racista en absoluto”.



Esta vez, a pesar de que millones de personas en el mundo han visto la docuserie, solo el primer capítulo fue visto por 2,4 millones de ingleses en la semana de estreno, el Palacio de Buckingham no reaccionó a estas acusaciones, obedeciendo a la consigna real de “nunca quejarse, nunca justificarse”.



Sin embargo, este jueves, el silencio de la familia real se tornó más incómodo, al conocerse algunos extractos de ‘En la sombra’, la autobiografía del príncipe Harry que se publicará la próxima semana, y llegará a lectores de 16 idiomas en simultáneo.



Precisamente, desde una librería española, adonde ya llegaron los libros, ‘accidentalmente’ se filtró una parte del testimonio de Harry, en el que narra una disputa con su hermano William, el nuevo príncipe de Gales, ocurrida en 2019, según informó The Guardian.



Los hechos sucedieron en Londres y, como indicó el medio británico, debido a una crítica que el hermano mayor hizo a la esposa del menor, tildándola de “difícil”, “grosera” y “áspera”, se formo una discusión.

“Me agarró por el cuello (de la camisa), arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome”, se lee en la cita extraída del libro.



Entonces, Harry pidió a su hermano que se marchara. Este, que parecía “arrepentido y se disculpó”, pidió que no contara lo ocurrido, según un diálogo entre ambos incluido en la autobiografía.



Desde que, en octubre de 2022, se anunció la publicación de las memorias del príncipe Harry, quien manifestó su deseo de que el mundo conozca la “verdad”, la familia real británica viene preparándose para las revelaciones potencialmente explosivas, pero parece que se les adelantaron.



Por el momento, la relación entre los dos príncipes hermanos sigue distante, algo que viene agravándose desde 2020, cuando los duques de Sussex decidieron dejar sus funciones reales y se fueron a vivir a Estados Unidos.

Reacciones

​Para Ashley Rhodes, ciudadano británico residente en Cali, "desde mi punto de vista, y para la mayoría de los británicos, el duque y duquesa de Sussex han hecho mucho daño a la reputacíon de la familia real.



La opinión popular en Reino Unido es que Harry ha sido manipulado por Megan. Hace años cuando Harry sirvío con el ejército británico en Afganistán, era el miembro de la realeza más apreciado y amado por el pueblo.



Hoy en día, son la pareja menos valorada, juntos con el Principe Andrew. Lo que mas irrita a la gente es su forma de quejarse

continualmente sobre las injusticias percibidas por otros miembros de la familia, hasta acusaciones de racismo.



La familia real, en mi opinión, representa un pais y paises coloniales multiculturales. Racismo no existe a estas alturas. Todo el mundo sabe que Megan fue muy bienvenida a la familia desde el principio, pero abusó de su posicíon, intentando a convertir el papel de duquesa como si fuera una actuación de Hollywood".



Recibir millones de dollares para revelar secretos muy intímos de su propía familia, quienes jamás comentan a esas críticas en la prensa, esta visto como lo peor forma de traicíon.



Mucha gente cree que no será un matrimonío duradera y en el largo plazo Harry intentará reconstruir puentes entre él y su papá y hermano, pero quizás será demasiado tarde...



"Vale la pena a comentar que la valoracíon por el público de William y Kate es altísimo", Ashley Rhodes.

Harry y Meghan se comprometieron en 2017, en 2018 se casaron y pasaron a ser los duques de Sussex, en 2019 se radicaron en Estados Unidos. AFP

En sus memorias, Harry narra su infancia, el breve tiempo que compartió con su madre, y el doloroso duelo posterior.

Príncipe Harry. En la sombra AFP

Memorias explosivas

Las memorias del príncipe Harry, duque de Sussex, segundo hijo de Diana Spencer (Lady Di) y Carlos de Windsor, actual monarca del Reino Unido, que llevan por nombre ‘Spare’ en la versión inglesa (‘En la sombra’, para hispanoamérica), saldrán a la venta a nivel mundial el próximo martes, 10 de enero, en 16 idiomas. El libro podrá adquirirse en formato impreso y electrónico, al mismo tiempo, se pondrá a la venta una versión íntegra en audiolibro.

En una entrevista promocional para su autobiografía, el príncipe Harry manifestó su intención de regresar a una familia, no a una institución, sin embargo, ellos “no han mostrado ninguna voluntad de reconciliación (...) Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano”.

También aseguró que parte de sus ingresos por ‘En la sombra’, serán donados a organizaciones benéficas británicas, y a WellChild, de la que ha sido patrón real durante quince años.