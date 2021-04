Hanny Vizcaíno, la actriz de Pa' Quererte que enternece en la tv

Álvaro José Carvajal Vidarte

La pequeña actriz bogotana Hanny Vizcaíno se hizo famosa en Colombia por su papel protagónico en Pa’ quererte, la exitosa producción del Canal RCN. En la serie, interpreta a Isabel, una niña que nació en un pueblo y creció con su mamá, y aunque su papá no sabía de su existencia tuvo que hacerse cargo de su hija de 8 años.



Aunque es su primer personaje en una producción televisiva, su gusto por la actuación y el mundo artístico no es una novedad. Desde muy pequeña, “me paraba en los espejos, bailaba, me maquillaba, siempre me gustó imaginarme cómo sería si yo estuviera en la televisión”, cuenta.



El casting para ser la protagonista, a sus 8 años, fue un gran reto. Durante dos meses compitió con varias niñas -no sabe cuántas- y mostró su destreza con el guion actuando con diferentes actores que hacían de mamás y papás. Dice que la noticia la dejó “en shock” y uno de los momentos más emocionantes fue descubrir que estaría acompañada por Sebastián Martínez, quien encarna a Mauricio, el padre de Isabel. Recuerda que no lo podía creer, mientras imita gestos de sorpresa. “Yo me la pasaba todos los días mirando el Instagram de él, para saber cómo era, para saber cómo tratarlo”, manifiesta.



La relación con el elenco, especialmente con Sebastián y Juliette Pardau, dice, fue muy cercana. “Eran los que más me consentían porque la mayoría de capítulos fueron con ellos. Fueron dos años de mucho apoyo, de mucha amistad”.

"A un niño que sea actor yo le deseo lo mejor, porque todos tenemos una oportunidad

en esta vida" Hanny Vizcaíno, actriz.

Desde los seis años, Hanny había explorado su talento en las cámaras en comerciales con reconocidas marcas como Savital y Dolex. Además, participó en el video musical de la canción ‘Amor verdadero’, una colaboración de Fanny Lu y Andrés Cepeda. Por eso, cuando llegó al personaje ya estaba familiarizada con el mundo de las cámaras.

La preparación fue con el coach Marco Antonio El Valiente. “Mi profesor que me formó como actriz, pero antes de eso yo había hecho comerciales así que el micrófono, el vestuario, eran totalmente normales para mí”.



En el camino, también fueron importantes los consejos de los demás actores. Juliette le ayudó con la concentración, porque como comenta, “yo soy muy despalomada”. Sebastián, por su parte, le dio consejos para poder llorar y concentrarse también.



Confiesa que las grabaciones eran una recocha. “En cámara ya toca tomar el papel. Cuando nos dicen acción ya no podemos seguir recochando como si fuéramos Hanny, Juliette, Sebastián. Tenemos que ser Isabel, Dani y Mauricio”.



Es más parecida a su personaje de lo que cualquiera puede imaginar. Son similares, acota, en aspectos como ese esmero por creer en ellas mismas, en lo luchadoras y ahorradoras. “Yo soy muy madura, siempre pienso con la cabeza fría. Isabel también me ha enseñado muchísimas cosas. Tanto Isabel como yo tenemos un temperamento fuerte. Isabel trata de ser un poco suave, pero cuando ya no aguanta se pone brava, yo soy idéntica”, argumenta con esa madurez que la caracteriza.

Doblemente galardonada



Este año, en los pasados Premios India Catalina, que reconocen la calidad de las producciones audiovisuales nacionales y el talento de los actores, Hanny estuvo nominada por primera vez y fue doblemente galardonada: ganó como Mejor Talento Infantil y Mejor Actriz o Actor Revelación.



Era un anhelo que tenía de tiempo atrás. “Nunca me imaginé que iba a ganármelos. Porque yo hace dos años dije: ‘me quiero ganar los India Catalina, me los voy a ganar’. Fue algo maravilloso, fue inesperado, un sueño hecho realidad”, dice con esa vivacidad con que los colombianos la reconocen.



El país fue testigo de ese momento emotivo para Hanny. Después de escuchar su nombre como ganadora del primer galardón, las lágrimas inundaron sus grandes ojos, pero después de un momento habló con mucho aplomo: “Se lo quiero dedicar a papito Dios porque fue el primero que me dio este lindo talento que tengo”.



No fue la única que lloró en ese momento. Su papá la llamó desde el trabajo, “llorando de la emoción”, como asegura Hanny, para felicitarla por el reconocimiento. En casa, la acompañaban su mamá estilista y María Teresa, una antigua clienta de su progenitora que confió en el talento de Hanny desde que era muy pequeña.

En redes sociales recibe el cariño del público. Su mamá es la encargada de administrar sus cuentas y en Instagram ya tiene 411.000 seguidores. De ellos, Hanny destaca los comentarios y consejos que le envían, y le ayudan a ser mejor.



Es la hija del matrimonio de Iván Vizcaíno y Marcela Luengas, una pareja que lleva casi 17 años juntos. Él es instalador de draibol y ella era estilista y manicurista. Marcela destaca que son “una familia humilde, estrato 3, y Hanny es esa estrellita que nos llegó”. La niña tiene dos hermanos: Cindy, quien es enfermera psicóloga y Kevin, cantautor.



Fue Marcela quien confió en el talento artístico y el carisma de su hija para triunfar. Ahora es la manager y representante legal de la pequeña actriz de la familia. Ella cuenta que “observaba los dotes de Hanny, todo lo que hacía, cómo se expresaba. Yo le decía a mi esposo ‘esa niña va a ser actriz’. Mi esposo se reía, y decía: ‘tú sí eres soñadora’”.



“Nosotros creíamos que para llegar a los medios había que tener mucho dinero y no se trata de eso, sino de tener talento”, interviene Hanny. “De tener talento y de caer en buenas manos”, le complementa su mamá.



En ocasiones, Marcela, incluso, dejaba de trabajar para acompañarla a castings de comerciales. “Se regaló lo que ella hacía para que cogiera experiencia ante las cámaras. Yo le decía: ‘mamita, la intención no es llenarnos de plata, sino que usted haga realidad sus sueños’”, enfatiza la progenitora.



La niña recuerda los días en que acompañaba a su mamá al trabajo, en un salón de belleza. “Yo le ayudaba a barrer, a doblar las toallas, a entrar personas, les decía entre entre, vaya vaya”, cuenta con euforia.

Los frutos del trabajo



Hace casi dos meses compraron una residencia. Con orgullo, la niña comenta: “ya compramos mi casa y ya falta el carro y queda completo el combo”. Su mamá siempre le pregunta qué quiere hacer con su dinero y le ha inculcado la importancia del ahorro. “Tengo varias alcancías. Mi mamá me da plata y me dice compra alguito con esto y esto lo ahorras. Pero sí me gusta muchísimo ahorrar. Si uno tiene un peso, no se va a gastar dos”, afirma con mucha madurez, a pesar de su corta edad.



Su participación en comerciales también le ha dado grandes aventuras, como su viaje a Dubai con Dolex en 2018. De esa famosa ciudad destaca la cultura de la gente y recuerda el hotel donde se hospedó con su mamá. “Fue muy chévere, lo bueno es que había un jacuzzi en el hotel, ¡la primera noche me quedé allí dormida! Había piscina que es lo que más me encanta de los hoteles, para nadar”.

En el estudio también es “una niña muy juiciosa”, como ella dice, pero no tiene muchos amigos porque es nueva en el colegio. Está en cuarto de primaria y se destaca por sus calificaciones, aun cuando divide el tiempo con su carrera actoral.



En el futuro, además de ejercer la actuación, le gustaría estudiar arquitectura y diseño de interiores en otro país. Sueña también con ser “una gran persona, que no se me olvide de dónde vengo, quienes son mis papás, mi casa RCN”.



Hanny siempre agradece el apoyo de sus papás. Su mamá ha sido una guía permanente en cada paso. Por eso, “a un niño que sea actor yo le deseo lo mejor, porque todos tenemos una oportunidad en esta vida. Los papitos, si ustedes ven talento en sus hijos apóyenlos. Uno sin sus papás no puede hacer nada, sin sus papás uno no es nadie, hay que dejarse ayudar, dejarse guiar de ellos porque tienen más años, han vivido más. Y eso, sí, le aconsejo a los niños, nunca dejen de soñar”.