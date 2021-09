Grammy Latinos: La salsa caleña quiere repetir y ahora va por dos gramófonos

Los salseros caleños recibieron ayer una buena noticia, después del trago amargo de la muerte de Roberto Roena, las nominaciones a los Latin Grammy de dos talentos que consideran hijos de esta tierra, José Aguirre y su Cali Big Band, a Mejor Álbum Tropical Tradicional, por Gente con Alma, y Willy García, a Mejor Álbum de Salsa, por El Día es Hoy.



Ayer Jose Aguirre y “los muchachos” de su Cali Big Band celebraron en redes sociales la “súper noticia” de su nominación a Mejor Álbum Tropical Tradicional, por su álbum Gente con Alma. “Significa mucho para mí en este punto de mi carrera, es una retribución de la vida, de la música y del arte a lo que estoy haciendo. Es para la Cali Big Band, una orquesta de Cali que conformé en el año 2013, y a la que le he echado muchas ganas. Este es el tercer trabajo discográfico y un premio tremendo para mi carrera ya el solo hecho de estar nominado. Me alegra mucho por los muchachos de la orquesta, por todos los que tuvieron que ver en la producción, por los artistas que convoqué: Yan Collazo, Javier Vásquez, Anabella, Rey Ruiz, Aymée y Lourdes Nuviola, Manuel José, Gilberto Santa Rosa, Adriana Chamorro (su esposa), Junior Saa y Diego El Cigala.



Asegura que tiene fuertes competidores, “gente muy importante en la música, todos cubanos, exceptuando Chabuco, pero tiene el disco Chabuco en La Habana, que es un excelente álbum. Están Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón por ‘Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional’, son monstruos de la música; Jon Secada y Gonzalo Rubalcaba con Solos, a piano y voz, una belleza de disco, y está Leoni Torres con Alma Cubana. Está fuerte, aún así creo mucho en nuestro disco, hecho con altos estándares de calidad, es un disco hermoso, la Academia de la Música siempre tiene los ojos puestos en las big band, porque son formatos casi que exóticos en este mar de músicas electrónicas. Tiene muy buenas posibilidades, con un repertorio selecto y con unos invitado fuertes, tengo mucha fe”.

El maestro Aguirre le dedica esta nominación en primer lugar a Cali, “me siento muy contento por Cali, porque la orquesta lleva el nombre de la ciudad y eso sí que me gusta más”. Y por supuesto a Colombia, a la gente de Puerto Rico, Cuba, de Estados Unidos, y de todo lado, que participó en el álbum.



Y rememora el comienzo de la pandemia, “cuando se cerraron los países y todos andábamos en esta incertidumbre y desesperanza”, y como él, viendo las ciudades solas, decidió, por salud mental, ponerse a meterle el alma a su disco en homenaje a su gran amigo, el bolero. “Pasé de no tener tiempo a tener todo el tiempo del mundo y empecé a escribir y a convocar músicos y artistas, la gente que yo quería dentro del disco, y todos aceptaron y pudimos hacer la grabación de una forma que yo nunca había producido, cada cual desde su estudio trabajando, fue tremendo lograrlo, pero pudimos y que llegue esta nominación me tiene impresionado y feliz”.

El Día es Hoy



Que El Día es Hoy le queda más que claro a los seguidores de Willy García, y a este hijo de Buenaventura, que celebra su nominación a Mejor Álbum de Salsa con la misma emoción que el estar compartiendo la misma categoría con maestros que admira: Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta por Salsa Plus!, El Gran Combo de Puerto Rico con su producción En Cuarentena; con Gilberto Santa Rosa nominado por Colegas, y con varios artistas por el disco homenaje a Joe Arroyo: ‘En Barranquilla me quedo’.



“Estoy muy feliz. Que haya llegado esta nominación es una alegría inmensa y un respaldo al trabajo que hemos venido haciendo con el equipo, poniéndole el alma y todas las ganas. Esto nos llena de más fuerza. Otro regalo es estar nominado con mis maestros, con Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, que admiro bastante y con quien tengo la canción Lo Veo y no Lo Creo, el Gran Combo de Puerto Rico. Podría decir que tengo cuatro o cinco oportunidades para ganar, porque con cualquiera de ellos que gane me voy a sentir igual de contento”.



García fue sorprendido con la noticia de la nominación. “Me sorprendieron porque tenía el teléfono apagado y me pidieron que pasara a otro decírmelo. Fue una sorpresa bastante grata. A veces es mejor que la vida nos sorprenda. Todo es en el tiempo de Dios”, dice.

Con el sabor agridulce de la partida de leyendas de la salsa durante esta pandemia, asegura que aunque su nominación le alegra el alma, “duele que se han ido amigos de la salsa a los cuales yo sé que les hubiera gustado que esta nominación me llegara. Pero este reconocimiento es un regalo, hay que agradecerlo y celebrarlo”.