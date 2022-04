Grammy 2022: estos son los ganadores de las principales categorías del gramófono dorado

Colombia dijo “presente” en la gran gala anual más importante para la industria de la música global, los premios Grammy 2022 versión número 64, que se llevaron a cabo anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



La capital de las apuestas de Estados Unidos fue la encargada de recibir por primera vez la ceremonia, que debió realizarse en enero en Los Ángeles, pero fue pospuesta debido al aumento de los casos de covid-19.



La velada se extendió hasta la medianoche y fue presentada por el cómico sudafricano Trevor Noah, quien abrió la ceremonia haciendo una indirecta alusión a la bofetada que Will Smith le propinara al comediante Chris Rock en los Óscar: “Vamos a mantener los nombres de las personas fuera de nuestras bocas”. El show inició con la presentación de Bruno Mars, seguido del performance de Olivia Rodrigo.



El espectáculo también contó con la presencia del reconocido artista paisa J Balvin, quien dijo que estaba orgulloso y agradecido de representar a los latinos en la gala, siendo uno de los artistas invitados para el show central, interpretando su reconocido éxito musical ‘Qué Más Pues’ junto a la artista argentina María Becerra.



La alfombra de los premios contó con llamativos looks como los de personalidades como Paris Hilton, Dontella Versace, Lady Gaga o Lenny Kravitz, así como con la presencia de los artistas colombianos nominados en diferentes categorías.



La bogotana Paula Arenas, con ‘Mis amores’, estaba nominada a Mejor Álbum Latino de Pop, en la que también estaba opcionado Camilo por su trabajo ‘Mis manos’, compitiendo incluso con artistas como Selena Gómez, pero quien finalmente se llevó el galardón fue el cantautor cubano Alex Cuba, con su álbum ‘Mendó’, una producción que mezcla diversos ritmos y para la que el músico trabajó con estrellas como Lila Downs y Antonio Carmona.



La categoría Mejor Álbum de Música Urbana tuvo tres nacionales con opción de ganar el gramófono: J Balvin, por su producción ‘Jose’; Karol G, por KG0516, y la colombo-estadounidense Kali Uchis, por ‘Sin Miedo’ (Del Amor Y Otros Demonios), pero quien recibió la estatuilla dorada fue el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, quien recientemente anunció su retiro, con su álbum ‘El último tour del mundo’.



Entre tanto, como Mejor Álbum de Rock o Alternativo, donde competían tres artistas nacionales: Bomba Estéreo con ‘Deja’, Diamante Eléctrico por ‘Mira Lo Que Me Hiciste Hacer’ (Deluxe Edition), y Juanes por ‘Origen’, resultó ganador este último, consiguiendo su tercer Grammy anglo, dejando en el camino a otros fuertes competidores como el español C Tangana y la argentina Nathy Peluso.

Jon Batiste contaba con once nominaciones, de las cuales se alzó con cinco gramófonos, incluyendo mejor video musical y álbum del año con su aclamado "We Are". AFP

Para llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Para Niños estaban nominados los artistas Andrés y Cristina, del dúo 123, por su disco ‘Actívate’.



Cabe anotar que, leyendas de la música honraron el viernes a la canadiense Joni Mitchell, ícono del folk detrás de clásicos como ‘A Case Of You’, en una gala benéfica previa a los Grammy.



Artistas como Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Angelique Kidjo y Stephen Stills, junto con el triunfador de la antesala de los Grammy, el jazzista estadounidense Jon Batiste, que recibió cuatro gramófonos, incluyendo el de mejor video musical, rindieron homenaje a la vasta obra de Mitchell, de 78 años, en la gala de MusiCares.



Previo a la ceremonia oficial, también se revelaron algunos ganadores de categorías que por razón de tiempo no podrían ser mencionadas en la gala. Fueron cerca de 86 categorías las premiadas momentos antes de iniciar el evento.



Una de estas fue Mejor Álbum de Teatro Musical, donde resultó ganadora Abigail Barlow y Emily Bear, por ‘The Unofficial Bridgerton Musical’. Como ‘Mejor banda sonora compilada para medios visuales’ resultó galardonada The United States Vs. Billie Holiday - Andra Day.



El premio a Mejor Performance de Música Global fue para la compositora Arooj Aftab, quien ganó su primer Grammy por su interpretación musical de la canción ‘Mohabbat’, del albúm ‘Vulture Prince’. Y, en Mejor Composición Instrumental ganó : Eberhard - Lyle Mays. Y como Mejor Solo de Jazz Improvisado el triunfador fue Humpty Dumpty (Set 2) - Chick Corea.



El compositor y músico de Jazz, Jonathan Michael Batiste fue el ganador del Grammy en la categoría Mejor Video Musical por ‘Freedom’. También ganó a Mejor Banda Sonora, gracias a su trabajo en ‘Soul’.



Entre los ganadores cabe mencionar al fallecido cantante mexicano Vicente Fernández, que recibió un galardón póstumo por ‘A mis 80's’ al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, y Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, quienes conquistaron con ‘Salswing!’ el gramófono al Mejor Ábum Tropical Latino. Asímismo, el venezolano Gustavo Dudamel se llevó el Grammy a la Mejor Actuación Coral.



En tanto que, la banda estadounidense Foo Fighters, cuyo baterista Taylor Hawkins falleció la semana pasada en Colombia, se impuso también con tres premios.



Otra revelación de los premios fue la sensación del pop Olivia Rodrigo, de 19 años, quien causó furor con su álbum debut ‘Sour’ y su sencillo ‘drivers license’, y se llevó anoche el Grammy anglo a Mejor Nuevo Artista.

Olivia Rodrigo se convirtió en una de las más nominadas a los Grammy de este año con siete, incluyendo las categorías más importantes de álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista. AFP

Ganadores en las principales categorías

La 64º edición de los Grammy dejó el domingo al jazzista Jon Batiste como el gran ganador de la noche con cinco premios en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



Aquí una lista con los ganadores en las categorías más relevantes:



- Álbum del Año: We Are — Jon Batiste



- Grabación del Año (reconoce la ejecución de una canción): "Leave The Door Open" — Silk Sonic



- Canción del Año (reconoce la autoría): "Leave The Door Open" — Silk Sonic. Compositores: Bruno Mars, Anderson Paak,Christopher Brody Brown y Dernst Emile II



- Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo



- Mejor álbum de rock: Medicine At Midnight - Foo Fighters



- Mejor álbum de pop: Sour — Olivia Rodrigo



- Mejor álbum de rap: Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator



- Mejor álbum de reggae: Beauty In The Silence - Soldiers of Jah Army



- Mejor álbum de música urbana: El último tour del mundo - Bad Bunny



- Mejor álbum de música pop latina y urbana: Mendó — Álex Cuba



- Mejor álbum de rock latino o alternativo: Origen - Juanes



- Mejor álbum latino tropical: Salswing! - Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta



- Mejor álbum regional mexicano y texano : A mis 80's - Vicente Fernández



- Mejor álbum de pop vocal tradicional : Love For Sale - Tony Bennet y Lady Gaga



- Mejor álbum de World Music: Mother Nature - Angelique Kidjo



- Mejor video musical: "Freedom" — Jon Batiste