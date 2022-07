'Fiebre de biopics': las películas biográficas de grandes leyendas que llegan al cine

Historias de vidas reales –preferiblemente famosas–, dignas de una película, son los biopics o filmes biográficos. Y hoy en día el cine y las plataformas digitales están llenas de estos personajes, de los cuales, cada vez que se habla, pareciera que revivieran.



El término «biopic» es una combinación anglosajona de dos palabras: biography y picture; un tipo de género cinematográfico en el que se adapta la vida de alguien como Elvis Presley, Rey del Rock and Roll, cuyo drama musical llamado ‘Elvis 2022’, que en su estreno en salas de cine generó US$ 31.1 millones el fin de semana, superando a ‘Top Gun: Maverick’, que se embolsó US$ 29,6 millones y que ha sido la película más taquillera del año.



El esperado ‘Elvis’ estará en Colombia, el próximo 14 de julio, después de haberse presentado en Europa.



De acuerdo con Juan Carlos Romero, profesor de cine de la Universidad Autónoma de Occidente y del Instituto Departamental de Bellas Artes, “este tipo de películas son bien recibidas porque tienen un sustrato de audiencia preconcebido, debido a que quienes se encuentran interesados en verlos, ya conocen sobre el artista. Es un público que ya está naturalizado con esa historia y la reconoce, ya que, por lo general, son vidas que repiten un patrón: orígenes humildes, un ascenso, la lucha que representa su éxito”.

‘Elvis’

Después de su debut en Cannes, este biopic es el más esperado. El rey del rock and roll, Elvis Aaron Presley (Tupelo, Missisipi, 8 de enero de 1935-Memphis, Tennessee, 16 de agosto de 1977), es interpretado por el actor Austin Butler (James Garrett, en Érase una Vez en Hollywood, de Tarantino).



El filme, dirigido por Baz Luhrmann, ya ha recibido criticas positivas de los expertos en algunos países donde se ha estrenado. Cuenta con la participación de Tom Hanks, en el papel de su enigmático mánager explotador de quien poco se ha hablado. Presley se convirtió en una estrella de la música cuando los derechos de los afros estaban peleándose en las calles de EEUU. “La gente se conecta con su historia por sus orígenes, fue un campesino que cumplió sus sueños“, explica @MarioJimenezFm, experto radial.

'Blonde'

El 23 de septiembre Netflix presentará ‘Blonde’, una película con Ana de Armas, la cual relata una parte de la enigmática vida de Norma Jeane Mortenson y las circunstancias de su muerte, un misterio sin resolver.



Está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, publicada en el 2000, que narra la vida de Monroe, aunque, se da varias licencias artísticas, pues tanto en la novela como en la película, se cambian algunos de los eventos de su vida. Dirigido por Andrew Dominic’, el biopic llevaba más de 10 años en producción y tras las frases de halago por parte de la autora de la biografía, encontró la luz después de veto parcial por parte de Netflix.

La Reina del Pop

Uno de los proyectos del cine más esperados es el biopic de Madonna. Aunque el filme aún no tiene fecha de estreno, ya se conoce que será la estadounidense Julia Garner la encargada de responder a la importante tarea de interpretar a este ícono de la música a nivel global.



Es la misma intérprete de ‘Vogue’ quien se encarga de escribir y dirigir esta obra cinematográfica –no es la primera vez que dirige–.

“Transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, bailarina y ser humano, tratando de abrirme camino en este mundo”, es la intención de este filme, dice la polifacética artista, cuyos seguidores esperan el destape de los más oscuros secretos de la ‘Chica material’.

Los fanáticos del reggae ya esperan con ansias ver la película de la vida y obra de Bob Marley. Aunque el film aún no tiene un título definido, ya se dio a conocer que su estreno será el 12 de enero de 2024, y tendrá como protagonista a Kingsley Ben-Adir.

Leonard Bernstein

Un irreconocible Bradley Cooper –de pelo blanco, arrugas, otra figura–, protagoniza y dirige, para la plataforma Netflix, la biografía del compositor Leonard Bernstein, quien fue primer director estadounidense en alcanzar la fama mundial por su trabajo al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York; recordado, además, por sus espectáculos dirigidos a los jóvenes en la televisión de los años 1958 a 1972 y por sus composiciones para los escenarios teatrales, entre las que se destaca West Side Story.



Fallecido el 14 de octubre de 1990, hasta ahora no se había hecho un repaso de su vida. ‘Maestro’ contará con Carey Mulligan, que interpretará a Felicia Montealegre, primera esposa del director; Jeremy Strong como John Gruen, historiador de arte y Maya Hawke hará el papel de Jamie, hija mayor.

Weird: The Al Yankovic Story

Este filme dirigido por Eric Appel, guionista y director de la web de humor Funny or Die, explorará todas las facetas de la vida del excéntrico Weird Al Yankovic, desde su veloz ascenso a la fama con importantes canciones como Eat It, la parodia de Beat It, el clásico de Michael Jackson. Yankovic es reconocido por este tipo de canciones mofándose de temas como Smells Like Teen Spirit, de Nirvana. En la película basada en su vida se verán reflejados sus escandalosos romances hollywoodenses y su estilo de vida lleno de excesos. ‘Weird: The Al Yankovic Story’, aún no tiene una fecha de estreno, pero ya se presentó el primer tráiler, en el que se ve a Daniel Radcliffe como el encargado de representar a este cantante, músico y humorista de 62 años.

Whitney Houston

Este año se conmemora el décimo aniversario de la muerte de la reconocida cantante Whitney Houston, que ocurrió en su hotel la víspera de los Grammy, el 11 de febrero de 2012. Su historia –pasada por el abuso, el exceso de drogas y un gran talento–, será contada en la película biográfica ‘I wanna dance with somebody’, protagonizada por Naomie Ackie (actuó en Star Wars: El Ascenso de Skywalker).



El filme, que se estrenará este año, fue escrito y dirigido por uno de los grandes directores de biopics, Anthony McCarten, reconocido por filmes como Winston Churchill (El Instante más Oscuro), Stephen Hawkins (La Teoría del Todo) y Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody).