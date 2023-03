Fans de la serie 'YOU', cuentan las horas para el estreno de su nueva temporada

Los fieles seguidores de la serie 'You', han tenido que esperar un mes para disfrutar de la segunda parte de la cuarta temporada de esta producción que ha logrado consolidar una importante legión de seguidores que usualmente la devoran inmediatamente está disponible en la plataforma, para no ser víctimas de los temidos spoilers en las redes sociales.



La cita será este jueves (09 de marzo) con la promesa de ir develando el misterio a un asesinato, con cinco episodios en esta segunda parte.



Vale recordar que esta serie de suspenso psicológico, en las primeras temporadas se basó en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes, que ha seguido la saga literaria que va alimentando la historia en las siguientes temporadas.



Disponibles las temporadas en Netflix, los espectadores se encontraban con Joe Goldberg (Penn Badgley), un gerente de librería y asesino en serie de Nueva York que cuando se enamora desarrolla rápidamente una obsesión extrema, tóxica y delirante.



Dentro de las curiosidades que presenta esta producción, es que en 2018, su estreno en Estados Unidos en el canal Lifetime, donde no logró los resultados que muchos esperaban, pero al llegar a la plataforma de Netflix, rápidamente, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, se transformó en un fenómeno y por ende, en todo un éxito.



Esta cuarta temporada es un momento de giro drástico para esta historia y sus personajes, cuando su protagonista, Joe, está en búsqueda de un reinicio de vida, cuando todo el mundo lo da por muerto, ahora como maestro en la fría e inquietante Londres.



Caroline Kepnes, autora de la saga literaria, y quien participa de manera muy activa en la adaptación de la historia para la serie, ha publicado una nueva entrega hace casi dos años, lo que ha generado que muchos de los seguidores de 'You', busquen el libro en búsqueda de pistas sobre cómo seguirá esta historia, donde el protagonista parece querer dejar sus tendencias asesinas, tarea nada fácil.