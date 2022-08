¿Fan y rival? La nueva novia de Piqué y el supuesto video bailando canción de Shakira

Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué, es el centro de atención de los principales medios de comunicación dedicados al entretenimiento y el espectáculo.



La joven de 23 años pasó de estar en el anonimato a encabezar los diferentes portales luego de que al futbolista del Barcelona dejara de importarle que los vieran en público tras su separación de la cantante colombiana Shakira.

Precisamente, durante toda esta semana, la pareja se ha dejado ver expresándose diferentes muestras de cariño en un concierto en España. Paparazzis grabaron el video y, como era de esperarse, esto se volvió tendencia mundial.

Como si fuera poco, días después Piqué y Martí volvieron a ser noticia luego de que empezaran a circular unas fotografías de ambos tomados de la mano en el matrimonio de una persona cercana al defensor catalán.

Sin embargo, la nueva polémica tiene que ver con un supuesto video en la red social Instagram, en el que Martí estaría bailando 'Te Felicito', la nueva canción de Shakira.

El rumor (y también el video) comenzó a esparcirse por todas las redes, lo que generó la indignación de diferentes usuarios, que calificaron a la joven de 23 años como una cínica ya que, según cuentan los rumores, ella estuvo saliendo con Piqué cuando él todavía vivía con la estrella colombiana.

¿Cuál es la verdad?

No obstante, los usuarios más curiosos decidieron buscar el perfil de Clara Chía, y allí se percataron de que la cuenta no era de ella, sino un fake en el que aparecía contenido de una modelo rumana que se dedica a la producción de contenido para adultos y que se hace llamar en redes 'Dani Fae'.



La modelo aparece bailando 'Te Felicito' en traje de baño y frente a un espejo moviendo de manera sensual sus caderas, sin embargo el rostro no se le ve con claridad, ese fue el motivo de que se presentara la confusión.



Todo parece indicar que algunos haters fueron los que crearon un instagram falso de Clara Chía y subieron allí ese video de la modelo rumana, quien horas después denunció esa cuenta falsa, haciendo que la cerraran.

La modelo rumana denunció la cuenta fake.

"Querida Clara, si pasaste de amante a titular, recuerda que tu puesto de amante quedó bacante", "Haces esto de burla, pero la burla eres tú", fueron algunos de los comentarios de las personas que se confundieron.

Cabe anotar que Clara Chía Martí nació en Barcelona, estudia Relaciones Públicas y conoció a Piqué cuando era mesera en un bar.



La relación de Shakira y Piqué terminó hace unos meses, justamente cuando empezaron a circular los rumores de la relación del futbolista con Chía Martí.