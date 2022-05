Falleció el compositor griego Vangelis, pionero de la música electrónica

Vangelis, el compositor griego de bandas sonoras de películas como 'Blade Runner' o 'Carros de Fuego' y pionero de la música electrónica, falleció a los 79 años, informó este jueves el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.



"Vangelis Papathanassiou ya no está con nosotros", tuiteó el primer ministro. "El mundo de la música ha perdido al artista internacional Vangelis".



En una carrera de más de 50 años, el artista apodado Vangelis encontró inspiración en la exploración espacial, la naturaleza, la arquitectura futurista, el Nuevo Testamento o el movimiento estudiantil de mayo de 1968 en Francia.



Este genio autodidacta del teclado siempre disfrutó experimentando, pasando con facilidad del rock psicodélico y el sintetizador a la música étnica y el jazz.



Su banda sonora para 'Carros de fuego' ganó un Oscar en 1982, cuando compitió con la de John Williams para la primera película de Indiana Jones.



Este tema, que encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos, también tuvo un gran impacto en Reino Unido y se utilizó para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.



"Su maestría y su tormentosa inspiración en la creación de sonidos, totalmente originales, crearon un público mundial", dijo la ministra de Cultura griega Lina Mendoni, asegurando que Vangelis "fue ecuménico".



Entre sus bandas sonoras también figuran las de 'Missing (Desaparecido)', de Costa-Gavras, 'Lunas de hiel' de Roman Polanski y 'Alejandro Magno', de Oliver Stone.



También escribió música para teatro y ballet, así como el himno de Mundial de fútbol en 2002.

Niño prodigio

Evangelos Odysseas Papathanassiou nació en 1943 en el pueblo de Agria, cerca de Volos, en el centro de Grecia.



Fue un niño prodigio y dio su primer concierto de piano a los seis años, sin haber recibido nunca clases.



"Nunca he estudiado música", declaró a la revista griega Periodiko en 1988, lamentando la creciente "explotación" impuesta por los estudios de música y los medios de comunicación.



"Puedes vender un millón de discos y sentirte fracasado. O puedes no vender nada y sentirte muy feliz", dijo entonces.



Tras estudiar pintura en la Escuela de Artes de Atenas, Vangelis se unió a la banda de rock griega "Forminx" en la década de 1960.



Su éxito se vio truncado por la llegada de la junta militar en 1967, que restringió la libertad de expresión.



Intentando llegar al Reino Unido, quedó varado en París durante el movimiento estudiantil de mayo de 1968 y, junto a otros dos exiliados griegos, Demis Roussos y Lucas Sideras, formó una banda de rock progresivo, "Aphrodite's Child".



La banda vendió millones de discos con éxitos como "Rain and Tears", antes de disolverse en 1972.



Al trasladarse a Londres en 1974, Vangelis creó los estudios Nemo, "un laboratorio de sonido", que produjo la mayoría de sus álbumes.

"El éxito es traicionero"

"El éxito es dulce y traicionero", confesó el compositor al semanario The Observer en 2012. "En lugar de poder avanzar libremente y hacer lo que realmente quieres hacer, te quedas atascado y te ves obligado a repetirte", explicó.



En una entrevista de 2019 con Los Angeles Times, el músico habló de su trabajo en la película de Ridley Scott "Blade Runner".



"Cuando vi las imágenes, me di cuenta de que esto era el futuro. No es un buen futuro, por supuesto. Pero ahí es hacia donde vamos", aseguró.



Vangelis, cuyo nombre sirvió en 1995 para bautizar a un planeta, tenía fascinación por el espacio.



En 1980 colaboró con la música del documental científico Cosmos, ganador del premio Carla Sagan.



También escribió música para las misiones de la Nasa (2001 Mars Odyssey y 2011 Juno Jupiter) y uno de sus álbumes, nominado al Grammy, estuvo inspirado por la misión de la sonda espacial Rosetta en 2016.



Durante los últimos años de su vida, Vangelis dividió su tiempo entre París, Londres y Atenas, permaneciendo siempre discreto sobre su vida privada.