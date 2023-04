Extraña foma de vida, nueva película de Almodovar, producida por Saint Laurent

La marca de lujo francesa Saint Laurent anunció el lanzamiento de una productora cinematográfica cuyo primer trabajo es la película 'Strange Way of Lif'", de Pedro Almodóvar.



Esta cinta, coproducida con la compañía El Deseo de Almodóvar, será presentada en Cannes en mayo.



"Quiero trabajar con todos los grandes talentos del cine que me han inspirado a lo largo de los años, ofrecerles un espacio" explicó el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, en un comunicado. Saint Laurent es parte del grupo de lujo Kering.



La empresa fundada por Yves Saint Laurent aseguró en su comunicado que es la primera marca de moda que financia películas. Vaccarello, que asumió la dirección artística de Saint Laurent en 2016, supervisará el vestuario de las películas.



El creador ha logrado aumentar la ventas de Saint Laurent hasta los 3.400 millones de dólares en 2022, un tercio más que en 2021. El comunicado no indicó ninguna cifra de inversión inicial para este nuevo proyecto.



Kering es el patrocinador de Women In Motion en el Festival de Cannes, que otorga un premio a la mejor directora.





