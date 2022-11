¡Exquisitos! Cuatro restaurantes colombianos, entre los mejores de América Latina

En Mérida, México, se dio a conocer la prestigiosa lista de los Latin America's 50 Best Restaurants 2022, un raking que posiciona a los mejores restaurantes de america latina, ocupando esta vez el primer lugar, el Central de Lima, puesto que ya había logrado en 2016.



En medio de la alta competencia de los restaurantes de México, Argentina, Perú y Brasil, Colombia logró una histórica participación, al alcanzar el ingreso a esta lista de 50 seleccionados, con cuatro restaurantes, de los cuales, tres se ubican en Bogotá y uno más en Cartagena.



La academia de los Latin America's 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cuya selección se basa en su opinión experta sobre el panorama de la restauración en América Latina. Los votos de esta academia conforman la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, un barómetro anual del buen comer.

La cuota colombiana

El Chato de Bogotá se ubicó en el quinto lugar de esta lista, tan sólo detrás de Central (Lima), Don Julio (Buenos Aires), Maido (Lima), y A Casa do Porco (São Paulo).



El Chato es la creación del chef Álvaro Clavijo, quien tras experimentar en las cocinas de Barcelona, París, Nueva York y Copenhague, abrió esta propuesta hace cinco años en la zona de Chapinero Alto de Bogotá, ciudad a la cual le rinde homenaje a través de sus platos.



Desde su creación, se vinculó con pequeños productores nacionales, logrando un trabajo en equipo que ha logrado que cultiven productos que antes no, con una carta que va cambiando según lo hace la oferta de productos e ingredientes cercanos.



En el lugar número 13 se encuentra el restaurante Leo en Bogotá, la más reciente propuesta de Leonor Espinosa y su labor en la fundación Funleo, en su constante búsqueda de trasladar sensaciones y emociones a un relato donde sentir, oler, recordar y transitar, le permita construir una nueva narrativa gastronómica colombiana, logrando exaltar la biodiversidad del territorio.



Celele, un proyecto investigativo de más de cuatro años de duración y que se ubica en Cartagena, liderado por los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, buscando enseñarle a la gente que la gastronomía del Caribe va más allá del pescado frito, arroz con coco y patacones.



Profundizaron en sus raíces, entre europeas, africanas, pero también sirias, libaneses, pero haciendo un espacial énfasis en el legado indígena.



El restaurante bar de autor, Mesa Franca de Bogotá logró el lugar número 49, basando sus platos en los sabores criollos y las técnicas nativas, con ya seis años de trabajo.

Del 51 al 100

A inicios de este mes se dio a conocer la primera parte de la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants, con los restaurantes clasificados entre el puesto 51 y 100, entre los que se encuentran cuatro restaurantes de Bogotá y dos de Medellín.



Esta primera lista, incluyó restaurantes de 24 ciudades de la región, donde Buenos Aires lideró la lista con seis restaurantes, mientras que Bogotá, La Paz, Santiago y São Paulo le siguieron con cuatro restaurantes cada una.



El famoso restaurante Harry Sasson en Bogotá fue el mejor ubicado del país, en el puesto 56, mientras que en el lugar 59 se encuentra X.O. de Medellín, basado en el concepto de la profunda exploración culinaria del territorio colombiano.



En el puesto 74 se encuentra el restaurante capitalino Humo Negro, un restaurante de autor que hace poco llegó a enriquecer la oferta gastronómica de la localidad de Chapinero de Bogotá.



Sambombi Bristó Local de Medellín ocupó el lugar número 88, con una propuesta en la que retoman la esencia de la cocina popular de la región, con productos locales, y llevándolos a otros niveles para todos los paladares.



En el puesto 93 Prudencia, ubicado en el centro histórico de Bogotá, su oferta se caracteriza por contar con platos de todo el mundo que reúnen varias culturas, con el uso de técnicas tradicionales y campesinas.



El grupo de restaurantes colombianos que hacen parte de esta lista lo completa Salvo Patria en el puesto 96. Ubicado en una vieja y entrañable casa de la localidad de Chapinero en Bogotá, Su menú está inspirado en la inmensa diversidad de Colombia, que está en constante cambio para que refleje la disponibilidad y abundancia del territorio.