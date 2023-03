Estrella de Stranger Things se alejó de Hollywood debido al acoso sexual de su jefe

"Chrissy wake up” fue una de las frases más escuchadas en 2022 cuando Eddie Munson (Joseph Quinn) intenta despertar a Chrissy de su trance en la temporada 4 de Stranger Things. Fue tal su efecto viral, que se transformó en una canción en TikTok.



Grace Van Dien es la actriz que da vida a Chrissy, personaje crucial en la última entrega de la serie de los hermanos Duffer, además de ser una gran streamer por ser una experta gamer.



Stranger Things no fue su primer trabajo, también hizo películas como Qué Viene Alrededor, V de Venganza, The Binge o Lady Driver.



Pero ella ha contado que su experiencia con Hollywood fue una pesadilla, por lo que ahora solo escoge proyectos relacionados con las plataformas de streaming.



Le puede interesar: Así se podrán seguir los Premios Óscar en Colombia este domingo 12 de marzo

Así lo admitió la actriz de 26 años durante un directo de Twitch, en el que confesó las experiencias vividas en Hollywood, y catalogó como la peor el encuentro con un productor de películas que le propuso hacer un trío.



"En los últimos proyectos en los que trabajé, no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar. Y con el streaming puedo elegir con quién pasar el rato, con quién hablo, etc. Una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió...Contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego le pidió que me pidiera hacer un trío con ellos. 'Así que ese es mi jefe', pensé. No lo hice, lloré y estaba muy disgustada".

Según la actriz han sido muchas las actrices que han pasado por cosas así, y sigue ocurriendo. Antes y después de Harvey Weinstein. A pesar de todo, Van Dien sigue adelante con su carrera, con tres proyectos aún por estrenar: Alaska, Aah! Roach! y Silver Star.



Recuerda que Stranger Things terminará con su quinta temporada que se espera que se estrene en 2024 y en dos partes.