“Esto ha sido maravilloso": Juanita Urrea, la nueva señorita Valle

Para Juanita Urrea Posada, aunque suene paradójico, admitir que la belleza solo se puede medir por las cualidades físicas de una persona, y por la admiración que esta despierte en los demás, es razón sin fundamento. Para ella esta es una cuestión ligada al corazón. “Belleza es algo abstracto, es según quien la aprecie, pero ser realmente bello tiene que ver más con las cualidades que nos hacen ser mejores, tiene que ver más con aquellos valores que tenemos para ofrecer a los demás”. Y ese es el espíritu con el que asume esta nueva etapa de su vida.



La bella modelo, quien vive en el Valle del Cauca desde que tenía un año de edad, fue elegida por Combelleza, como la nueva soberana de la región. Un título, del que dice, se siente orgullosa de llevar, pues esta es una tierra a la que le profesa un profundo agradecimiento.



“Ser señorita Valle ha sido maravilloso. Tengo un infinito agradecimiento por este departamento, porque ha sido la tierra que me ha dado segundas oportunidades. No solo a mí sino a mi familia. Eso me llena de orgullo, y es la razón por la que quiero representar a mi región”.



La nueva soberana nació en Armenia el 13 de septiembre de 2000, año en que su familia también se trasladó al Valle del Cauca; primero a Buenaventura, posteriormente a Cartago y por último a Cali, donde se graduó de bachiller en el Colegio Hispanoamericano.



Tiene 21 años y mide 1,79 metros, es estudiante de noveno semestre de ingeniería industrial en la Universidad ICESI, donde ha estado, además, becada durante toda su carrera profesional.



Es modelo de la agencia El Molino desde hace cuatro años y ha participado en importantes pasarelas y ferias de moda como Colombiamoda y Pasarela de Inclusión. También ha realizado campañas publicitarias para reconocidos diseñadores y marcas como Johanna Ortiz, María Elena Villamil, Pink Filosofy, Andrés Otálora y Gef, entre otros.



Sobre su preparación, cuenta la nueva soberana, – que participará en en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, el cual se realizará como es tradición en la primera quincena del mes de noviembre–, que aunque apenas comienza, es y será ardua.



“Al aceptar ser señorita Valle, le pedí permiso a mi comité para estar estas vacaciones en Estados Unidos por estos días, pues me encuentro fortaleciendo mi inglés. Y aunque físicamente ya venía de una preparación previa, siento que esto apenas inicia. Ya he comenzado a tener clases de fogueo periodístico, oratoria y pasarela, y todo lo que tenga que ver con mi estética. Pero lo más importante para mí, siento que es el hecho de visitar fundaciones, interactuar con las personas y trabajar en temas sociales, algo que siempre me ha interesado, trabajar por y para los demás”.



Cuenta Juanita, quien es hija única de Alonso Urrea, un ingeniero industrial, y Andrea Posada, escribiente en un juzgado de familia, que aunque nunca soñó con ser reina, fue la vida misma la que se encargó de encausarla por ese camino.



“Desde que era pequeña me gustaba ver los reinados nacionales, era algo que de verdad disfrutaba. Siempre decía a manera de broma, que iba a ser reina. Pero nunca fue para mí un sueño. Sin embargo, creo que el hecho de decir tantas veces esas palabras, de alguna manera, hizo que se fueran materializando. Fue más una unión de factores, pues esto no estaba en mis proyectos”, dice la nueva reina entre risas.



Y aunque hoy asume su candidatura y lo que implica en materia de preparación, dice que no dejará sus estudios a media marcha, lo que en definitiva será el gran reto para la representante vallecaucana, que se perfila desde ya, como una de las grandes favoritas.



“Estoy feliz de vivir esta experiencia, pero a la vez siento un cúmulo de emociones. No decidí parar mi carrera este semestre, así que será todo un desafío para mí lograr equilibrar el reinado con la finalización de mis estudios en la Universidad, es un reto en mi vida, pero sé que me dará estructura, disciplina, aprendizaje, nuevas experiencias”.



Ahora bien, sobre la labor de una reina, ella tiene claro que de ganar la anhelada corona, su trabajo será el de construir país desde su rol, “Siempre he soñado con ser una persona que pueda transformar vidas. Quiero contribuir a visibilizar las problemáticas de mi territorio y desde allí ayudarlo a crecer, a superarse, a transformarse. La reina es para el pueblo y por ende, sí puede impactar. Esa es la razón por la que ahora sueño con alcanzar la corona”, concluye Juanita, quien aspira a ganar la décimo tercera corona para el Valle del Cauca.

“Sé que van a ser muchos los

sacrificios que voy a tener que hacer, pero es algo que me va a dar disciplina, aprendizaje, nuevas experiencias. Será un gran desafío". Juanita Urrea Posada,



señorita valle.

La Señorita Valle 2022 estará de regreso en Cali desde este mes, para continuar con su preparación de la mano de un equipo de expertos del que ya hacen parte profesionales como el odontólogo Alexander Estacio, quien le perfeccionó su sonrisa antes de viajar a Estados Unidos. También dentro de su staff de asesores se encuentra Lorena Iriarte, directora creativa de Shalon Lash Brow.

De esta manera, Combelleza se alista con Juanita Urrea Posada a participar en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena en noviembre próximo, preparándola de la mejor manera posible.